Laten we de lessen die we van corona hebben geleerd inzetten voor het klimaat Opinie • 08-02-2024

Peter Jamin Docent NT2, vertaler, scenarioschrijver en klimaatactivist

Misschien moet het ook aan het denken zetten dat de boeren nu juist bijval krijgen van degenen die zich ook als corona-wappie hebben laten kennen

Volgens klimaatwetenschappers zijn we niet voorbereid op de klimaatrampen die ons te wachten staan – en daar maken ze zich zorgen over. En zij niet alleen: ook ik schijt in m'n broek. En in plaats van iets aan de oorzaak te doen (eh, uitstoot verminderen), laten we het over ons heen komen. Ondertussen ruimen we pagina's in voor Hannah Ritchie die zegt dat het allemaal wel goed komt. Want dat willen we blijkbaar graag horen. Maar dat is alsof we tijdens corona op een vaccin wachten zonder ondertussen noodmaatregelen te nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

De (technische) oplossingen die Ritchie bepleit (het 'vaccin'), gaan alleen werken als we eerst onze uitstoot (het 'virus') onder controle krijgen. En tijdens corona hebben we gezien dat mensen rigoureuze maatregelen best accepteren als de overheid de noodzaak ervan maar duidelijk uitlegt ("Als we dit niet doen, gaan er mensen dood."). En ja, perspectief helpt ("Als we nu even doorbijten, is er mogelijk volgend jaar al een vaccin.").

Maar perspectief zonder noodmaatregelen is geen perspectief maar afleiding of zelfs misleiding. Als we in een noodsituatie zitten (en dat zitten we), zullen we dat zo moeten benoemen. Maar de overheid blijft doen alsof het business as usual is, en alsof we ons op klimaatontwrichting kunnen voorbereiden. En ja, we zullen ons moeten voorbereiden, maar laten we ondertussen alles op alles zetten om de ergste scenario's – opwarming met enkele graden – te voorkomen. Maar in plaats daarvan gaan bij een zuchtje tegenwind (de boerenprotesten) de eerste de beste maatregelen al van tafel.

Laat ook daarin corona een voorbeeld zijn, want we weten allemaal hoe het is gelopen in landen waar corona-sceptici (Trump, Bolsonaro) aan het roer stonden. Misschien moet het ook aan het denken zetten dat de boeren nu juist bijval krijgen van degenen die zich ook als corona-wappie hebben laten kennen. Stel dat we indertijd naar hen hadden geluisterd...

We hebben al een kans laten liggen om de corona-crisis aan te grijpen om onze economie serieus te verduurzamen en onze energievoorziening volledig te vergroenen; laten we nu in ieder geval de lessen die we van corona hebben kunnen leren, in de praktijk brengen. Dat betekent het beestje bij de naam noemen (we zitten in de grootste planetaire crisis die de mens ooit heeft meegemaakt) en daarnaar handelen. En zolang de overheid dat blijft nalaten, zijn we reddeloos verloren.