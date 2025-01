“Laten we alsjeblieft blijven oproepen dat het geweld in Gaza voor altijd stopt”, zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. “Niet maar zes weken, maanden of jaren. Nee, voor altijd en dat de mannen die deze oorlogsmisdaden op hun geweten hebben, waarbij het Palestijnse volk bijna is uitgewist, ook daadwerkelijk worden bestraft.”