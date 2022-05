Laten de Verenigde Naties graanexport uit Oekraïne organiseren samen met landen het zuiden

Als de graanexport van Oekraïne blijft stokken leidt dat overal ter wereld tot voedselproblemen. De marktprijs van graan is al verdubbeld. Dat zal niet alleen gevolgen hebben voor de menselijke consumptie maar ook voor het veevoer. Tegelijkertijd heeft de oorlog een hausse veroorzaakt in de prijzen van kunstmest. Dat is een ramp voor boeren in arme landen die nu onvoldoende geld hebben om hun akkers te bemesten. Bijna overal in de wereld zijn lokale variëteiten vervangen door nieuw ontwikkelde, die een veel betere opbrengst geven maar zonder kunstmest slecht gedijen. Dat bedreigt de in de afgelopen decennia door zoveel landen zwaar bevochten voedselzekerheid.