Lastercampagne tegen linkse kandidaten bij Franse verkiezingen getraceerd naar Israël

De Franse autoriteiten waren waakzaam dat er bij de lokale verkiezingen in maart dit jaar vanuit het buitenland getracht zou worden de uitslag te beïnvloeden. Die pogingen vonden dan ook inderdaad plaats, blijkt uit rapporten van de organisatie die door de veiligheidsdiensten werd opgetuigd om de verkiezingen te beschermen. Sommige van die acties werden toegeschreven aan organisaties die opereren vanuit Rusland.

Maar er was ook een mysterieuze campagne die gevoerd werd tegen kandidaten van de linkse LFI (La France Insoumise), een zusterpartij van de Nederlandse SP. LFI valt in Frankrijk, waar zowel de grootste islamitische als joodse gemeenschappen van Europa wonen en partijen soms worstelen met positiebepaling ten aanzien van Israël, onder meer op door de uitgesproken steun aan de onafhankelijkheidsstrijd van de Palestijnen.

Op 9 maart onthulde de Franse krant Le Monde dat er online een gerichte lastercampagne werd gevoerd tegen LFI en haar kandidaten met behulp van anonieme websites en nepaccounts op sociale media. Zo werd de kandidaat van LFI voor het burgemeesterschap van Marseille op een blog van iemand genaamd 'Sophie' beschuldigd van verkrachting en geweld. Op een andere website werd, overduidelijk om zijn steun aan de Palestijnen te bespotten, een kalender met door AI gemaakte naaktfoto's van hem verkocht, waarvan de opbrengst zogenaamd ging naar de bevolking van Gaza.

Een andere website dan weer deed zich voor als een (niet-bestaande) islamitische organisatie die er naar streeft Frankrijk te islamiseren en onder meer de sharia wil invoeren. De website gaf stemadviezen die dat toekomstbeeld zouden moeten realiseren en dat betrof stuk voor stuk belangrijke kandidaten van de seculiere LFI. Tegen een andere kandidaat, in Toulouse, werd campagne gevoerd en deze verloor nipt de tweede ronde. Hij heeft aangifte gedaan.

Persbureau Reuters onthulde deze week dat de campagne tegen LFI werd gevoerd door een obscuur Israëlisch bedrijf genaamd BlackCore. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de duistere praktijken om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De linkse kranten Libération in Frankrijk en Haaretz in Israël zijn in de zaak gedoken en hebben een duidelijk spoor weten te traceren dat via plaatsen over de hele wereld voert naar Tel Aviv.

Op een inmiddels opgeheven website – deze verdween tussen 12 en 13 mei, net toen Reuters enerzijds en Libération en Haaretz anderzijds op het punt stonden hun onderzoeken te publiceren – definieert BlackCore zichzelf als een "elitebedrijf gespecialiseerd in beïnvloeding, cyber en technologie, ontworpen voor het moderne tijdperk van informatieoorlogvoering" en in staat om "overheden" en "politieke campagnes" te ondersteunen bij het "vormen van verhalen". Het bedrijf beweert "zeer effectieve" socialemediacampagnes, "strategische verhalen" om "de perceptie te beïnvloeden" en "geavanceerde cybersecurityoplossingen" aan te bieden. Een andere webpagina, geschreven in het Engels en Hebreeuws en momenteel ook ontoegankelijk, beschrijft het "politieke campagne"-model dat BlackCore naar eigen zeggen kan inzetten: een strategie van acht maanden, 1600 avatars – oftewel nepaccounts – ingezet op sociale media, met als doel onder andere "groepen te infiltreren" op Facebook, "trends te manipuleren" op TikTok en "peilingen te beïnvloeden" op Instagram; tot wel een miljoen berichten per maand tegen het einde van de campagne, "positieve verhalen" ter ondersteuning van een kandidaat en "tegenverhalen" om tegenstanders te bestrijden. Dit alles naast samenwerkingen met lokale influencers en content die wordt geplaatst in nieuws- en "entertainment"-media.

De journalisten volgden sporen van het bedrijf en ontdekten onder meer een site van het bedrijf "voor toegang tot een VPN (of virtueel particulier netwerk), de interface voor een zoektool voor Facebook-groepen en inlogpagina's voor: een tool voor het creëren van AI-agenten; een bestandsopslagsysteem; een applicatie voor het beheren van AI-agenten op sociale netwerken; een tool voor de geautomatiseerde "opbouw" van online "communities"; en tot slot een "avatar-datagenerator". Met andere woorden: onderdelen van een gereedschapskist voor digitale beïnvloedingscampagnes."

"Tijdens het onderzoeken van de broncode van de website avatar-data-generator.omrisystems.com deden we een verrassende ontdekking. De pagina zelf heeft de titel "Avatar Data Generator by Galacticos AI". Het logo wordt ook vermeld als behorend tot "Galacticos AI". Deze naam komt inderdaad overeen met een bestaande domeinnaam, galacticos.ai, en met een bedrijf dat geregistreerd staat in het Israëlische handelsregister, Galacticos Ltd."

Een van de eigenaren van Galacticos blijkt tien jaar werkzaam te zijn geweest bij de beruchte Eenheid 8200 van het Israëlische leger, die zich bezighoudt met cyberspionage. Oud-medewerkers van deze dienst zijn bijvoorbeeld ook werkzaam voor het Amsterdamse Zivver dat beveiligde verbindingen verzorgt voor Nederlandse, Belgische en Duitse overheidsinstanties en instellingen. Dat bedrijf raakte in opspraak door onthullingen van Follow the Money over de banden met Israëlische veiligheidsdiensten. Galacticos is zelf, via zijn CEO en aandeelhouders, weer verbonden aan een ander Israëlisch technologiebedrijf, SNI dat ook te herleiden valt naar de BlackCore campagne.

De krant onderzocht welke banden er bestaan tussen BlackCore, dat door de Franse autoriteiten is aangewezen als verdachte in de campagne tegen de kandidaten van La France Insoumise, met Galacticos en SNI, de twee in Tel Aviv gevestigde technologiebedrijven. Ze ontdekten onder meer een foto waarop Yigal Unna, van 2018 tot 2022 directeur-generaal van het Israëlische nationale agentschap voor cyberbeveiliging, staat als medewerker van Galacticos. De journalisten nemen contact met hem op maar hij beweert dat hij op geen enkele manier werkzaam is bij het bedrijf. Een andere betrokkene beweert niets van BlackCore te weten. Ook de influencer Guy Geyor, oprichter van SNI, zegt niets te weten van BlackCore, ook al werd de operaties uitgevoerd vanaf een server die verbonden is aan SNI.

Twee uur nadat Libération de ontkennende personen benaderde bleken alle websites die verbonden zijn aan de operaties van BlackCore plotseling verdwenen.

