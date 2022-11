Las Vegas richt parkeerplaats in als 'opvang' voor daklozen, ondanks lege hotels

Er wordt geschokt gereageerd op beelden uit Las Vegas, de gokstad in de Amerikaanse staat Nevada, waar een daklozenopvang is gesloten nadat een van de hulpbehoevenden besmet bleek met het coronavirus. Om te voorkomen dat de 500 daklozen over straat zouden gaan zwerven is er door het gemeentebestuur van de stad die volgebouwd staat met – nu lege – hotels een parkeerplaats ingericht als tijdelijke opvang.