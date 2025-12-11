Lara Billie Rense geweerd van Facebook, GL-PvdA wil actie van Europese Commissie tegen lhbti-censuur van Meta

De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Presentator Lara Billie Rense is deze week geweerd van Facebook, omdat hen non-binair is. “Mijn gekozen naam is opeens een probleem voor Meta. Instagram, Facebook, Threads.. alles is weg. U bent verwijderd, u doet niet meer mee. Geen bezwaar mogelijk”, schrijft Rense op LinkedIn.

Het past in een bredere trend waarbij Meta queer-accounts en pagina’s over abortus censureert. The Guardian bericht dat meer dan vijftig organisaties melding maken van censuur. Het gaat om pagina’s en groepen op Facebook, Instagram en WhatsApp. In sommige gevallen ging het om kanalen met tienduizenden gebruikers.

GroenLinks-PvdA Europarlementariër Kim van Sparrentak heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over de gang van zaken. Van Sparrentak wijst erop dat de maatregelen die Facebook neemt, in strijd zijn met de Europese internetregels.

“Techbro's als Mark Zuckerberg hebben de mond vol van de vrijheid van meningsuiting, maar sluiten ondertussen zelf mensen uit van het online publieke debat. Alleen maar omdat ze queer zijn of informatie geven over abortus”, stelt Van Sparrentak.

“Dit is geen foutje, we zien met deze aantallen een patroon dat zeer goed in de haatzaaiende radicaalrechtse agenda van Trump past. Deze censuur is een regelrechte aanval op onze democratische vrijheden en ons online publieke debat.”