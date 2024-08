'Lang wachten' wordt de norm in Nederland

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking parttime, waarbij vrouwen in deeltijd met name domineren. Tegelijkertijd luiden werkgevers en de overheid al geruime tijd de noodklok over personeelstekorten in cruciale sectoren, zoals in de zorg, het onderwijs, bij de politie en in de techniek. Met onheilspellende schattingen over de stijging van de tekorten voor de komende decennia. Vooral vanwege de vergrijzing.