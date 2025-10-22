Lang leve de vooroordelen in de Wajong (levenslang in de Wajong) Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Dieren en boeken oordelen nooit, ik ben altijd precies goed zoals ik ben.

Op 10 november heb ik weer een gesprek met het UWV ‘hoe het gaat’. Sinds de wet van de harmonisatie is ingegaan in 2020 word ik steevast twee keer per jaar gebeld door een enthousiaste arbeidsdeskundige die hoopt dat hij/zij mij uit de Wajong kan krijgen en aan het werk.

Helaas is het mij tot op heden nog niet gelukt om mijn energieprobleem zover te verbeteren dat ik meer dan 4 uur kan werken in de week.

Werk op waarde

Op het moment werk ik bij de kinderboerderij en de bibliotheek, beide ongeveer een uur tot 1,5 - net hoeveel ik met mijn energie op dat moment kan hebben. Ik word gewaardeerd voor het werk dat ik doe en dat is heel bevredigend. Dieren en boeken oordelen nooit, ik ben altijd precies goed zoals ik ben, wat heel rustgevend is.

Toen ik aan het einde van mijn traject in april dit jaar hoorde dat ik nog niet toe ben aan werk gaf mij dit veel rust. Ik besloot me nog meer te richten op dat doen waar ik blij van word. En het werkt. Ik heb meer energie om mijn angsten aan te pakken waardoor ik niet meer de hele dag alleen thuis zit.

Ik zit weer op tekenles wat mij elke week een gouden moment van geluk geeft omdat de groep zo ontzettend fijn is. We accepteren elkaar zoals we zijn en ik durf 100% mezelf te zijn in deze bijzondere groep.

Angsten overwinnen

Daarnaast volg ik een cursus Deens wat weer een enorme stap vooruit is omdat ik dit klassikaal doe. Ik vind het elke week weer doodeng om in de klas rond te lopen en mensen aan te spreken in het Deens, maar het lukt en verdorie ik doe het ‘gewoon’! Jeg hedder Anne! Wat betekent: Ik heet Anne!

Al deze dingen zijn voor mij meer dan genoeg om een goed ritme te hebben in de week en op mijn eigen manier in de samenleving te staan. Toch vindt UWV het noodzakelijk om mij ieder half jaar te bellen hoe het gaat ondanks dat ik allang heb aangegeven dat ik niet thuis zit te verpieteren en in mijn dossier duidelijk staat dat ik het 22q11ds heb, waardoor ik niet in staat ben om op het niveau van de samenleving te functioneren.

De vraag is hoe ik van deze tenenkrommende telefoontjes afkom? We zitten nu eenmaal vast aan de wet van de Harmonisatie maar ik zit levenslang vast aan 22q11ds. Voor mij geeft dit alleen maar onrust en stress wat zonde is want het gaat juist zo goed en dat wil ik graag zo houden.