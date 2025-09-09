Landsbelang boven goedkoop VVD-opportunisme? Niet voor onverbeterlijke sloopkogel Yesilgöz Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 473 keer bekeken • bewaren

Afgelopen zaterdag werden meerdere partijcongressen tegelijk gehouden, of zoals dat nu blijkbaar in goed Nederlands heet: Super Saturday! Daar vielen een aantal dingen op. Bijvoorbeeld dat NSC nog een stuk of drie leden heeft die hopen dat het wel goedkomt, dat Joost Eerdmans zelf ook niet weet wat hij nou eigenlijk aan het doen is en dat Henri Bontenbal met het CDA bereid is om de hypotheekrente af te bouwen, aangezien dat essentieel is om uit de huizencrisis te geraken.

Het CDA staat daar overigens bij lange na niet alleen in, vrijwel alle partijen zijn daar inmiddels voor met uitzondering van extreemrechts en natuurlijk de VVD. Partijleider Dilan Yesilgöz heeft zelfs laten weten dat het voor haar een breekpunt is bij een formatie: ze gaat níet in een kabinet zitten met partijen die willen tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Je moet het maar durven: het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog in het zadel helpen, met datzelfde kabinet de bestaande crises niet alleen niet aanpakken maar zelfs verergeren en vervolgens door al je gestuntel het land opzadelen met een totaal onbestuurbare situatie. En dan toch nog eisen stellen.

Arjen Lubach vindt er het zijne van.