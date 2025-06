‘Landgenoten, jullie zijn morgen allemaal vrij’

“Landgenoten, heeft u het al gehoord”, vraagt Druktemaker Massih Hutak in De Nieuws BV. “Goed nieuws voor iedereen die morgen naar werk of school moet: jullie zijn morgen allemaal vrij. Morgen, 1 juli, is namelijk de nationale feestdag Keti Koti. Het Slavernijverleden hoort net zo bij de Nederlandse geschiedenis en samenleving als de Tweede Wereldoorlog. Dus het is alleen maar logisch als we er net zo bij stil gaan staan.”