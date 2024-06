Landelijke BBB maakt het werk van provinciale BBB’ers onmogelijk

Provinciale BBB’ers zijn daar niet over te spreken, zo blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Jisse Otter, de BBB-gedeputeerde stikstof in Drenthe, zegt bijvoorbeeld: "Met minder geld kun je niet dezelfde doelen of dezelfde aanpak nastreven." Daarmee legt Otter de vinger op de zere plek. Want ondanks alle mooie praatjes van Caroline van der Plas over met de vuist op tafel slaan in Brussel, moeten de provincies nog altijd voldoen aan de stikstofdoelen.