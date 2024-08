Landelijk platform vuurwapens stilletjes opgeheven Actueel • 15-03-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Tweede Kamer zou niet geïnformeerd zijn over de opheffing door toenmalig minister Opstelten

Het Landelijk Platform Vuurwapens (LPV), het samenwerkingsverband van politie, justitie, douane en inlichtingendiensten dat als taak heeft om de illegale wapenhandel te bestrijden, is eind januari stilletjes opgeheven, zonder dat de Tweede Kamer daarover werd geïnformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Brandpunt Reporter.

Het besluit om het samenwerkingsverband na vijftien jaar te stoppen, zou zijn genomen onder verantwoordelijkheid van oud-minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De opheffing is opvallend, omdat de bezorgdheid over het toenemend gebruik van zware automatische wapens bij terreuracties, zoals de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, en bij afrekeningen in het criminele milieu juist groeiende is.

Europese Justitieministers spraken na de aanslag op Charlie Hebdo in januari af dat de aanpak van illegale wapenhandel speerpunt van beleid moest worden. Opstelten zei toen ‘We zitten er weer bovenop’, terwijl diezelfde maand nog onder zijn verantwoordelijkheid het LPV werd opgeheven. Vragen van Brandpunt Reporter over de opheffing werden door woordvoerder van de Nationale Politie eerst afgedaan met de opmerking dat ‘de taak van het platform erop zit’, maar ontlokten later toch de reactie:

De portefeuillehouder zal het voorstel doen aan de korpsleiding om wederom een platform in werking te brengen. In dit platform zullen wederom de relevante partners deelnemen uit binnen- en buitenland omdat de aanpak van de illegale wapenhandel zo’n sterk internationaal karakter heeft.