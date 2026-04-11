Landbouwpesticiden verhogen kankerkans met 150 procent

Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, legt een ondubbelzinnig verband bloot tussen langdurige blootstelling aan landbouwpesticiden en de ontwikkeling van kanker. Dat meldt Knack. Onderzoekers van onder meer het Institut Pasteur en de Universiteit van Toulouse combineerden milieugegevens, kankerregisters en biologische analyses. Uit hun bevindingen blijkt dat in gebieden met de hoogste pesticideconcentraties de kans op kanker gemiddeld 150 procent hoger ligt dan elders.

Peru diende als onderzoekslocatie vanwege de intensieve landbouw en de scherpe sociale ongelijkheid. Inheemse en rurale gemeenschappen staan er tegelijkertijd bloot aan gemiddeld twaalf pesticiden, vaak in hoge concentraties. Opmerkelijk was dat geen van de 31 onderzochte landbouwchemicaliën door de Wereldgezondheidsorganisatie officieel erkend is als kankerverwekkend. Toch laten de data, gebaseerd op meer dan 150.000 kankerpatiënten tussen 2007 en 2020, weinig ruimte voor twijfel.

De onderzoekers ontdekten dat pesticiden cellulaire processen al vóór kanker zich manifesteert verstoord raken, waardoor weefsel gevoeliger wordt voor bijkomende risicofactoren zoals infecties en ontstekingen. De onderzoekers pleiten voor een preventiebeleid dat uitgaat van chemische cocktails en reële blootstellingspatronen, in plaats van enkelvoudige stoffen te beoordelen, zoals nu gebeurt.