Landbouwgrond zit tjokvol microplastics

12 mei 2022 - 13:37

"Dit zijn gewoon deeltjes van plastics die mensen dag in dag uit zonder acute problemen gebruiken en redelijk inert zijn." Dit is niet waar. De meeste plastics die wij dagelijks gebruiken bevatten BPA. Dat is een weekmaker met oestrogene werking. Wetenschappers waarschuwen daar al heel lang voor. De plastic industrie is dit aan het vervangen voor BPS. Dat blijkt nog schadelijker te zijn. Tegelijk met de opkomst van plastic gebruik is de kwaliteit van het mannelijk zaad continue teruggelopen. Vanaf 1950 - 1960. In de laatste jaren is het aantal aanvragen voor geslachtsverandering fors opgelopen. Marianne Diamond M.D. heeft aangetoond, dat blootstelling aan extra oestrogeen tijdens de zwangerschap mannelijke ratten met variaties in hun seksualiteit oplevert, afhankelijk van de dag van de zwangerschap van de blootstelling. Rond de 6e dag van de zwangerschap kreeg men veel homoseksuele ratten. Een dag eerder of later 'trans-seksuele' ratten: Mannelijke ratten die wel op de vrouwtjes afgaan, maar dan krom gaan staan alsof ze een vrouwtje zijn. Ik heb gevraagd aan GreenPeace en Milieu Defensie om actie tegen BPA en BPS. Milieu Defensie antwoordde eerlijk. Men had geen expertise. GreenPeace liet (zoals gewoonlijk) niets horen. De plastic ramp die zich al 70 jaar aan het voltrekken is, kan heel goed leiden tot het uitsterven van de mens (en vele andere dieren). Als de mens uitsterft, is dat voor de aarde vermoedelijk geen ramp.