Landbouw- en visserij maken Nederland tot een van de grootste voedselverspillers in Europa

In bijna geen ander Europees land wordt per hoofd van de bevolking zoveel voedsel verspild als in Nederland. Gemiddeld wordt er per Europeaan jaarlijks 127 kilo voedsel weggegooid. Voor Nederland ligt dat bijna een kwart hoger op 161 kilo. Dat ligt niet aan de burgers, die juist beter dan veel andere Europeanen strijden tegen verspilling maar aan de verwerkingsindustrie van vis, groente en fruit. In de Nederlandse voedselverwerking gaat 27 kilo per inwoner aan voeding verloren, bijna het dubbele van het Europees gemiddelde van 14 kilo voor die sector.