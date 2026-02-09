Landbouw als kracht, niet als gevaar Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 230 keer bekeken • Bewaren

Tjitske Ypma Communicatieadviseur en raadslid LochemGroen!

Gemeenten in heel Nederland zijn bezig met het maken van programma’s voor hun buitengebied, dat het platteland van de toekomst gaat vormgeven. In Lochem wordt nagedacht over het aanwijzen van gebieden voor landbouw, andere bedrijvigheid en woningbouw, natuur, water, bos en landgoederen. Alsof die functies elkaar in de weg zitten. Alsof landbouw per definitie iets is waar je afstand van moet houden. Wij geloven daar niet in.

Het idee dat landbouw zo ‘gevaarlijk’ zou zijn dat je er geen woningen, recreatie of kinderopvang naast kunt hebben, zegt vooral iets over hoe we landbouw nu hebben ingericht, niet over landbouw zélf. En het roept een ongemakkelijke vraag op: als landbouw echt zo risicovol is, wat betekent dat dan voor alles wat daar al leeft? Voor het water, de bodem, de wilde dieren, huisdieren en de boerengezinnen zelf?

Voor LochemGroen! is dat precies de verkeerde afslag.

Gezonde landbouw hoort in een gezonde omgeving

Wij kijken eerst naar de landbouw van de toekomst. Dat is landbouw:

met weinig tot geen gifgebruik

met minder dieren en betere omstandigheden

zonder zoönoserisico’s

met zorg voor bodem, water en biodiversiteit

Dat is geen naïef wensdenken. Het is de richting waarin we móéten bewegen: ecologisch, economisch én maatschappelijk. En met LochemGroen! in het college gaan we die beweging ook echt maken.

Wij geloven simpelweg niet in gezond voedsel uit een ongezonde omgeving. Daarom verzetten wij ons tegen het opofferen van hele gebieden en gemeenschappen als ‘gevaarlijk landbouwgebied achter een hek’. Dat is geen toekomstvisie, dat is probleemdoorschuiven.

Meer boeren, niet minder

Waar vaak wordt gedacht in stoppen, krimpen en schaalvergroting, kiest LochemGroen! voor een andere koers: meer boeren, niet minder.

Boeren die:

lokaal en regionaal voedsel produceren

meer plantaardig en biologisch werken

een rol spelen in natuurbeheer

bijdragen aan bouwmaterialen en energieopwekking

Ja, we willen minder vee (nu worden er dagelijks 1,5 miljoen dieren geslacht). Maar we willen óók meer mensen op het land. Want een vitaal buitengebied vraagt om mensen die het landschap kennen, beheren en doorgeven.

Daarom zijn we kritisch op beleid dat stoppende boeren vooral faciliteert met woonbestemmingen, sloop en het doorschuiven van grond naar de volgende schaalvergroter, voor wie de grond vaak vooral dient voor mestafzet. Dat versterkt precies het systeem waar we vanaf willen.

Behoud de agrarische bestemming|

LochemGroen! zegt: behoud agrarische bestemmingen.

Ook als een bedrijf stopt. Ook als de opvolger niet uit de familie komt.

Grote schuren kunnen in de toekomst nodig zijn voor opslag van voedsel, machines en grondstoffen. Bedrijfswoningen zijn essentieel voor nieuwe boeren. En waarom zouden we bij agrarische bedrijven wél makkelijk de bestemming schrappen, terwijl dat bij bedrijven op een bedrijventerrein ondenkbaar is?

Wat ons betreft maken we juist ruimte voor:

extra bedrijfswoningen

alternatieve woonvormen

zorg- en gemeenschapsconcepten: verbonden aan het erf, duurzaam en sociaal

Dat sluit aan bij wat ook LTO graag ziet: meer woningen met een sociale functie en een sterke verbinding met het boerenbedrijf.

Geld naar de juiste boeren

Tot slot: laten we eerlijk zijn over geld. Stop met het subsidiëren van niet-duurzame landbouw. Investeer in boeren die wél de toekomst in handen hebben.

Niet voor niets adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het kabinet:

geef duidelijke richting en steun duurzame landbouw, dat helpt boeren echt vooruit.

Met ons transitiefonds, met gerichte ondersteuning en met een heldere visie kiest LochemGroen! voor landbouw als kracht: voor voedsel, natuur, gemeenschap en toekomst.