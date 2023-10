Land dat vrij wapenbezit maar niet wil beperken beleeft grootste massaschietpartij sinds vorig jaar

26 okt. 2023 - 18:40

Meer dan 500 mass shootings inmiddels in de VS. Second amendment: the right to bear arms. Met meer vuurwapens bij burgers in omloop dan er burgers zijn in de VS. Met 20.000 (en waarschijnlijk dit jaar meer) burgers die het leven verliezen door een mafketel die wat tegen de werkgever, de staat of "anderen" had. Waarom deze kerel, een blanke man zoals we kunnen zien, ging schieten is nog niet helemaal duidelijk. Dat er meer waren die stemmen in hun hoofd hoorden en opdrachten moest uitvoeren van een door de duivel bezeten hond van de buren. En Sam Berkowitz zo 1 van de bekendste serie moordenaars werd in de jaren 70. Zolang de rechtse rakkers in de politiek, de Republikeinen, zich laten fêteren door de wapen lobby en industrie, met tientallen miljarden aan donaties, zal er niet veel gebeuren. Zullen er nog vele mensen hun broers, zus, kind of ouder moeten missen.