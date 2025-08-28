Laf kabinet durft geen helmplicht voor alle fietsers in te voeren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Iedereen kent de halsbrekende toeren van senioren die met hun elektrische fietsen de weg onveilig maken.

In het zicht van de stembus neemt het kabinet de ene na de andere maatregel die uitsluitend bedoeld is om zich bij de kiezers in te likken. Nu wil het weer een helmplicht invoeren voor jongeren op fatbikes of elektrische fietsen. Die eindigt op de achttiende verjaardag als ze het stemrecht krijgen.

Veel buitenlanders verbazen zich er over dat Nederlanders blootshoofds zonder enige bescherming van hun hersenpan rijwielen bestijgen. Ze riskeren liever een hersenbeschadiging dan dat zij een deel van hun goddelijk aanschijn aan het zicht van het publiek onttrekken.

Bovendien denken ze dat ze verantwoordelijke weggebruikers zijn. Een helmplicht is betuttelend. We hebben nu al een rubberentegelmaatschappij. Wanneer zal het eindelijk genoeg zijn?

Tegelijkertijd denken veel Nederlanders dat de jeugd geen enkele discipline kent. Huiswerk maken, ho maar! Dat slikt maar. Dat rijdt en dat rost maar. Dat rijdt op fatbikes brave burgers van de sokken. Je vraagt je af: waar zijn die ouders? Het wordt tijd dat er eens ingegrepen wordt en gehandhaafd.

Om dat soort sentimenten te bevredigen wil de regering nu een helmplicht invoeren, uitsluitend voor jongeren.

Dat is krankzinnig. Iedereen kent de halsbrekende toeren van senioren die met hun elektrische fietsen de weg onveilig maken. Ze wanen zich Vuelta-rijders. Geruisloos flitsen ze op je af om je rakelings te passeren als je geluk hebt. Vaak vallen ze zelf bijna hun kop in elkaar vanwege een afnemend reactievermogen en dan volgt een oude dag van invaliditeit in plaats van vitaliteit. Toch stelt niemand voor dit tuig tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Het voordeel van een fatbike is dat je die vanwege de dikke banden, meestal wel hoort aankomen. Dan kun je nog opzij springen. Maar zo'n oude lul op een Gazelle is geruisloos.

Daarover hoor je de ministers in het kabinet-Schoof niet. Die proberen electoraal te gedijen door de jongeren eens lekker aan te pakken en verantwoordelijk te stellen voor alle onheil door de fietsers gezamenlijk aangericht.

Wat Nederland nodig heeft - medische hulpdiensten zullen het beamen - is een helmplicht voor iedereen op een fiets met hulpmotor. Zonder uitzondering. Jong en oud. Een regering die het algemeen belang centraal stelt en niet de eigen loopbaan, zou die dan ook met spoed invoeren. Wettelijk hoeft dat geen probleem te zijn omdat je geen ingewikkelde uitzonderingen hoeft te maken of met definitieproblemen zit.

In een auto doe je een gordel om. Op de fiets draag je een helm. En voor de rest niks.

Dat soort maatregelen neemt een regering met moed en ruggengraat. Helaas moet Nederland die ontberen. In plaats daarvan hebben we een stelletje lafbekken.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

