Labour wint Australische verkiezingen, na tien jaar eind aan rechts bewind

21 mei 2022 - 13:00

Links en rechts zijn van die nietszeggende begrippen. Alles is relatief. Hetzelfde met de favoriete 'linkse' premier van Nieuw Zeeland. Als we in Nederland dat Nieuw Zeelands-links of Australisch-links beleid hadden qua belastingen en immigratie dan was rechts Nederland dik tevreden.