Labor wint Australische verkiezingen van conservatieven die last hebben van Trump-imago Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

De sociaal-democratische premier Anthony Albanese heeft met zijn partij Labor opnieuw de parlementsverkiezingen van Australië gewonnen. De conservatieven dachten aanvankelijk hun voordeel te doen met de opkomst van Trump in de Verenigde Staten en imiteerden zijn punten. Maar nadat kiezers doorkregen tot wat voor rampen dat leidt, keerden ze zich af van de rechtse Peter Dutton. Hij leidde een coaltie van de Liberal en de National party maar is zelfs in zijn eigen district niet herkozen en moet zijn parlementszetel opgeven. Labor behaalt een verpletterende overwinning al is nog niet duidelijk of de partij ook de absolute meerderheid in het parlement krijgt.

Met de helft van de stemmen officieel geteld stond Labor op 68 zetels en de conservatieve coalitie op slechts 20.

De campagne werd gedomineerd door de hoge kosten voor het levensonderhoud en de dreiging van de desastreuze politiek van Trump. Aan het begin van het jaar stond Labor nog fors achter maar Dutton voerde volgens Australische media een van de slechtste campagnes uit de geschiedenis. Hij kwam onder meer met plannen om net als Trump fors te snijden in de overheid, zoals Musk dat met DOGE doet. Toen duidelijk werd tot wat voor rampzalige gevolgen dat leidt, slaagde hij er niet meer in zich van zijn Trump-fan imago te ontdoen. Eerder deze week deed zich eenzelfde scenario voor in Canada waar de conservatieven ook verloren omdat ze op Trump lijken.

Albanese is de eerste premier in meer dan 20 jaar die herkozen wordt. De Groenen bleven stabiel met 13 procent van de stemmen maar verloren wel enkele belangrijke zetels.

Het stemsysteem in Australië is ingewikkeld en doet denken aan wat Omtzigt ook in Nederland wil invoeren met meerdere keuzes per kiezer. Het tellen van de stemmen neemt daardoor enkele dagen in beslag. Ook neemt het aantal onafhankelijke kandidaten toe wat regeren er niet makkelijker op maakt.

Meer over: australië , actueel , sociaaldemocratie