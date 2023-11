Laatste waarschuwing, Wilders minister van Migratie en Eerdmans op Justitie

Dat dagelijks terugkerend gelul over het eventuele premierschap van Pieter Omtzigt begint mij danig de keel uit te hangen. De kans lijkt groot dat hij gaat winnen en dan mag hij als eerste bepalen of hij in het Torentje wil gaan zitten. Maar hij weet dat hij totaal ongeschikt is als premier. Bovendien ambieert hij die functie ook niet echt. Wat hem vooral diskwalificeert is dat hij continu met alles treuzelt. Dat kan ook met zijn strategie te maken hebben. Alleen neemt dat niet weg dat ons land niet gebaat is bij een treuzelende leider.