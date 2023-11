20 nov. 2023 - 20:32

Vader Timmermans had zeven zonen Zeven zonen had Vader Timmermans En ze zongen maar en ze riepen maar En ze hadden zo’n plezier En de eerste, die heette Klaver Dat is Paul Rosenmuller, maar dan nog braver En de tweede, die heette Samson Die verdween snel naar Brussel toe Vader Timmermans, had zeven zonen...