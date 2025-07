Laatste AFP-journalisten in Gaza dreigen te sterven van honger en ziekte Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

De laatste journalisten van persbureau AFP in Gaza dreigen te sterven als er niet onmiddellijk hulp komt. Het Franse persbureau heeft maandag in een emotionele verklaring de wanhopige situatie van hun medewerkers beschreven, die al bijna twee jaar vastzitten in het gebied. AFP werkt sinds het begin van 2024 met een kleine ploeg van drie fotografen en zes videojournalisten in de Gazastrook, de enigen die nog kunnen rapporteren over wat er zich afspeelt terwijl de internationale pers al bijna twee jaar geen toegang heeft.

Een van de journalisten, de 30-jarige Bashar die sinds 2010 voor AFP werkt, plaatste afgelopen zaterdag nog een wanhopige boodschap op Facebook: "Ik heb niet meer de kracht om te werken voor de media. Mijn lichaam is mager geworden en ik kan niet meer werken." Hij leeft onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden als alle Gazanen, verblijft in een vluchtelingenkamp en lijdt aan ernstige darmproblemen door gebrek aan voedsel en water. Zondag meldde hij dat zijn broer "gevallen" was door honger.

Ondanks dat de journalisten een salaris van AFP ontvangen, kunnen ze niets kopen vanwege de totaal onbetaalbare prijzen en het weggevallen banksysteem. AFP heeft geen mogelijkheid meer om een voertuig of brandstof te hebben, waardoor reporters zich te voet of met ezelkarren moeten verplaatsen om het risico op Israëlische luchtaanvallen te vermijden. Journalist Ahlam probeert vol te houden in het zuiden: "Elke keer als ik mijn tent verlaat om te rapporteren, weet ik niet of ik levend terugkom."