Laat VVD'er Remkes premier Rutte vervangen om Nederland uit het slot te halen

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het vertrouwen van de kiezer in het oplossend vermogen van premier Rutte is nog nooit zo laag geweest. Rutte is als premier een sta in de weg om er op te kunnen vertrouwen dat het kabinet Rutte IV de vele crisissen op de bekende terreinen snel en goed zal kunnen oplossen.

Ook onder VVD-stemmers en in eigen kring is er kritiek op het functioneren van Rutte maar dat verstild snel omdat er naar het oordeel van voornoemde groep kiezers geen goede vakbekwame en beschikbare vervanger als VVD-leider en premier klaar staat. Daarom blijft het voorlopig aanmodderen met Rutte IV en is het ongewis of er vervroegde verkiezingen komen of niet. Terwijl Nederland al die tijd op slot blijft.

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen geeft glashelder aan dat Nederland Rutte IV meer dan zat is. Anders zouden nooit zoveel tegenstemmers de BBB aan haar megawinst hebben geholpen.

Als Rutte IV door wil blijven regeren met oog voor de signalen die de kiezers via de megawinst van BBB glashelder hebben afgegeven, dan moet de positie van de huidige VVD-leider en premier Rutte ook besproken worden. Rutte heeft inmiddels immers al zijn krediet bij de burgers verspeeld en het aanblijven van hem als premier zal Nederland linksom of rechtsom voorlopig in het slot houden.

Hij is geen verbinder meer met een breed draagvlak, wat nodig is om een crisis goed aan te kunnen pakken en op te lossen. Dat is de VVD’er Johan Remkes wel. In het huidige politieke landschap van Nederland zou deze ervaren VVD-prominent Rutte zeer goed kunnen vervangen als een crisispremier met aanzien en gezag. Ook buiten zijn eigen partij. Waaronder de BBB.

Crisissituaties vragen soms om onorthodoxe diep ingrijpende maatregelen die in een normale situatie niet snel genomen zullen worden. Het is aan de VVD of aan Mark Rutte zelf om de weg vrij te maken voor Remkes als tussenpaus en premier om het karwei van het kabinet Rutte IV af te maken.