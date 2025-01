Laat staakt-het-vuren in Gaza duurzame vrede worden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Woensdag 15 januari ontving ik een blij bericht uit Gaza van de familie met wie wij contact onderhouden.

“We don't know if we are in a dream or reality... The ceasefire will stop... We are crying with joy... Have my wife, children and I been spared from this war... Will we return to our city and our home? It is true that it is destroyed, but we miss it...”

Ook schreven ze:

“Joy prevails in the tents of the displaced.”

‘s Avonds stuurden ze me een video van dansende mensen, met een schattig klein jongetje dat in zijn handen klapte en op en neer sprong. De familie distribueerde groente aan andere kwetsbare families in Gaza voordat de oorlog uitbrak. Door de oorlog zijn ze hun huis kwijt geraakt en hebben ze verschillende keren moeten vluchten. De vrouw beviel van een baby midden in de oorlog. Ook ontsnapten ze ternauwernood aan de dood door een bombardement dat vlak bij hen in de buurt plaatsvond.

Ik hoop en bid dan ook dat de deal doorgaat ondanks dat deze nog goedgekeurd moet worden door de regering Netanyahu. Een staakt-het-vuren en humanitaire hulp zijn zo hard nodig voor de mensen in Gaza én voor de mensen in Israël. De gijzelaars die nog in leven zijn, verlangen er vanzelfsprekend naar om naar huis te keren. Ook de Palestijnse gevangenen die vrijgelaten zullen worden als onderdeel van de deal snakken naar hun vrijheid.

Zoals Sigrid Kaag aangeeft op de website van NOS is er geld nodig voor de wederopbouw van Gaza. Ze verwacht dat het op de lange termijn om wel 100 miljard dollar kan gaan.

Verder ondersteun ik de joodse Israëli Alon-Lee Green, directeur van Standing Together. Hij was te zien in Buitenhof samen met de Palestijnse Rula Daood. Alon-Lee Green organiseert grootschalige Palestijns-joodse protesten in Israël voor vrede en humanitaire hulp in Gaza en voor vrijlating van de gijzelaars. Hij pleitte onlangs in een video op LinkedIn voor een volledige overeenkomst.

“Yes to a full deal - leaving no hostages behind. Yes to ending the war - without another bomb in Gaza. Yes to peace.”

Om vrede te bereiken is het belangrijk dat lokale mensen van grassroots organisaties – zoals Standing Together, Women Wage Peace and Women of the Sun - gehoord worden. Zij kennen de taal, de cultuur en de geschiedenis van hun land. Hoogleraar Séverine Autesserre spreekt dan ook in haar boek The Frontlines of Peace over het belang van lokale mensen in de bestuurderstoel. Ook onderstreept ze het belang van een cultuur van vrede.

Ik hoop dat het bestand zondag definitief ingaat, dat het goed verloopt en vooral dat er echte duurzame vrede komt. In december afgelopen jaar besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat er een high-level conferentie komt over het bereiken van een tweestatenoplossing voor het Israël-Palestina-conflict. De conferentie wordt gehouden van 2 tot 4 juni dit jaar in New York. Als er vrede bereikt wordt in het Israël-Palestina-conflict zal dat ook erg positief bijdragen aan vrede met de mensen in Jemen en de verhouding met Iran.

Laten we hopen dat de wereldleiders nu en ook dan werken aan eerlijk en duurzame vrede: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.