Laat op een volgend WK voetbal AI voor scheidsrechter spelen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 71 keer bekeken • Bewaren

Vittorio Busato Psycholoog, auteur en journalist Persoon volgen

De Olympische ijshockeyfinale tussen Canada en Amerika op 28 februari 2010 in Vancouver werd geleid door twee Canadese(!) scheidsrechters. Die zullen in hun hart vast hebben gehoopt dat hun land Olympisch goud zou winnen. Niettemin kweten deze scheidsrechters zich met behulp van de modernste technologische hulpmiddelen uiterst professioneel van hun taak. Er was geen enkele wanklank te horen. Vooraf niet, tijdens de wedstrijd niet, achteraf niet.

Vergelijk dat eens met voetbal. Zelfs wie niets van complottheorieën moet hebben, zal zich tijdens het WK na het zien van de vele onbestrafte keiharde overtredingen allicht eens hebben afgevraagd of Argentinië van hogerhand écht niet bevoordeeld moest worden. En anders wel bij de om onbegrijpelijke redenen afgekeurde glaszuivere goals van Egypte in de achtste finale en van Spanje in de finale.

Als Donald Trump met één telefoontje naar FIFA-baas Gianni Infantino een rode kaart van de Amerikaanse spits Folarin Balogun ‘gewoon’ kan terugdraaien, zodat hij mag meedoen in de wedstrijd tegen België, dan moet het zo moeilijk niet zijn voor de FIFA om een afzichtelijke overtreding van sterspeler Lionel Messi op de enkels van zijn tegenstander, in de poulewedstrijd tegen Algerije, achteraf alsnog rechtmatig met rood te bestraffen. Gelukkig liet Argentinië in de Falkland-wedstrijd tegen Engeland het laatste half uur zulk fantastisch voetbal zien, dat het ook weer niet zo verbazingwekkend was dat het land zich opnieuw voor de WK-finale plaatste.

Op dit laatste WK zijn diverse uitstekende spelregelverbeteringen ingevoerd. Zo was het potsierlijke blessuretheater heel veel minder doordat spelers na behandeling op het veld niet eerst nog een minuut aan de kant wilden blijven. Het tijdrekken van spelers bij ingooien en van keepers bij spelhervattingen was, doordat scheidsrechters goed zichtbaar aftelden, zo goed als verleden tijd.

En zo zouden als service naar het publiek meer nieuwe kijkplezier bevorderende spelregels ingevoerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan dat er pas sprake is van buitenspel als een speler van de aanvallende partij de laatste man van de verdedigende partij zichtbaar met heel zijn lichaam is gepasseerd; een doelpunt telt immers ook pas als de bal volledig over de lijn is. Bovendien scheelt het onnodig lang doorvoetballen alvorens alsnog gefloten wordt voor buitenspel. Of wat te denken van een nieuwe regel dat een speler, die na een overtreding ostentatief bij de scheidsrechter om een kaart bedelt, er sowieso zelf ook één krijgt.

Maar de allerbelangrijkste nieuwe spelregel bij een volgend WK zou moeten zijn: laat wedstrijden volledig door AI fluiten. Technologisch moet het geen probleem zijn exact te programmeren welke overtreding met rood moet worden bestraft, welke met geel en welke als geel noch rood, wanneer sprake is van opzettelijk en wanneer van aangeschoten hands, wanneer spelers elkaar bij een corner fysiek onheus bejegenen in het strafschopgebied, wanneer sprake is van buitenspel en wanneer niet, wanneer een keeper te vroeg van zijn lijn beweegt bij een strafschop, enzovoort.

Alleen zo zijn consistente, faire beslissingen te garanderen. Alleen met AI is uit te sluiten dat scheidsrechters vergelijkbare overtredingen verschillend bestraffen of zogenaamd ‘in de geest van de wedstrijd’ fluiten. Alleen zo kan voorkomen worden dat de VAR weer eens een te grote inspraak krijgt op het verloop van een wedstrijd; een ingreep is immers altijd weer een kwestie van menselijke interpretatie, die in het slechtste geval ook nog eens te lang duurt en dus onnodig ophoudt. De enige taak van de scheidsrechter wordt dan voortaan de AI-beslissingen goed te managen. Eventueel zou je nog kunnen invoeren dat coaches of aanvoerders per speelhelft twee keer het recht hebben, zoals bij tennis, een challenge aan te vragen. Grensrechters worden in elk geval sowieso overbodig, om over vierde en vijfde mannen verder maar te zwijgen.

Pas als WK-wedstrijden volledig via AI beoordeeld gaan worden, wordt voetbal mogelijk een net zo volwassen sport als het technologie-georiënteerde ijshockey. Een ander bijkomend voordeel: de hoeveelheid zinloos gezeur, gezever en gewauwel dat in de media gaat schelen...