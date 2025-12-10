Laat onze raadsleden de steun krijgen die ze verdienen

In veel Nederlandse gemeenten draait de lokale democratie nog te veel op de tomeloze inzet van raadsleden die hun werk vaak naast een gewone baan doen. Dat is bewonderenswaardig, maar het is ook tijd om te erkennen dat raadswerk meer is dan een bijbaan. Als we willen dat onze gemeenteraad echt een sterke, representatieve volksvertegenwoordiging is, moeten we de raadsleden de ruimte geven om dat werk serieus te kunnen doen. Kortom, het is tijd om de rol van raadsleden te herwaarderen.
Vergoeding en inzet
Op dit moment ervaren veel raadsleden een flinke werkdruk. In de gemeente Enschede, bijvoorbeeld, wordt gerekend met zo’n 24 uur per week aan raadswerk naast hun reguliere baan. Tegelijkertijd zijn de vergoedingen vaak niet in verhouding tot de inzet, wat het lastig maakt om voldoende tijd vrij te maken. Hierdoor loop je het risico dat raadsleden overvraagd worden of zelfs uitvallen, en dat is niet goed voor de continuïteit van de lokale democratie.
Balans en gelijkwaardigheid
Als we raadsleden beter ondersteunen en hun vergoedingen verhogen, krijgen we een gemeenteraad die sterker in haar schoenen staat. Ze kunnen zich dan beter verdiepen in de dossiers, meer tijd vrijmaken voor contact met inwoners en hun controlerende rol serieuzer invullen. Dat komt niet alleen de raadsleden zelf ten goede, maar ook de kwaliteit van het lokale bestuur en de betrokkenheid van de inwoners. Dit zorgt ook voor een betere balans tussen college en raad, en een gelijkwaardiger speelveld tussen coalitie en oppositie, en tussen grotere en kleinere fracties.
Uitdagingen
Natuurlijk moeten we ook oog hebben voor de moeilijke uitdagingen. Het vraagt om extra budget, en we moeten voorkomen dat de lokale politiek te veel een professionele baan wordt, waardoor de drempel hoger wordt. De kunst is dus om een goede balans te vinden: een mix van financiering uit het Gemeentefonds, afspraken met werkgevers via bijvoorbeeld CAO’s, en duidelijke grenzen, zodat raadsleden hun werk goed kunnen doen zonder dat de toegankelijkheid verloren gaat.
Nu is het moment
Het is nu het moment om deze stap te zetten. Door raadsleden de steun en waardering te geven die ze verdienen, bouwen we aan een sterkere lokale democratie. Laten we samen zorgen dat onze volksvertegenwoordigers niet alleen met hart en ziel, maar ook met de juiste middelen hun belangrijke werk kunnen doen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in zicht is dit hét moment voor partijen om zich uit te spreken voor een betere ondersteuning van raadsleden. Ook organisaties zoals de VNG, de SER en de Vereniging van Raadsleden kunnen hierin een krachtige rol spelen door dit onderwerp op de agenda te zetten.
