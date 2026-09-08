Laat ons rustig slapen Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 377 keer bekeken • Bewaren

Wupke van der Torren Tekstschrijver en lesauteur Persoon volgen

Vroege vakantiegangers, Keniaanse rozen en slaperige overstappers. Daaronder, op de grond, de mensen die graag nog even hadden willen slapen. Elke nacht weer worden duizenden mensen gehinderd door nachtelijk vliegverkeer. Niemand twijfelt aan het belang van een gezonde nachtrust; dus waar wachten we nog op? Het is de hoogste tijd om Schiphol, en iedereen die gesteld is op z’n slaap, ’s nachts tot rust te laten komen.

Stel, op een dag sta je met je kopje koffie in de hand uit het raam te staren, en ziet daar je buurjongen langsfietsen, met op zijn rug een grote saxofoonkoffer. Je denkt aan je gehorige huis en de moed zakt je in de schoenen, daar gaat je woongenot. Inderdaad klinken die avond de eerste voorzichtige klanken, maar gelukkig komt de buurvrouw je direct vertellen dat ze weet dat muren dun zijn. Haar zoon zal alleen oefenen tussen half zes en zes ’s avonds.

Daar kun je mee leven. Als je geen zin hebt in saxofoonetudes loop je een blokje om, en naarmate de tijd vordert gaat het steeds beter klinken. Maar dan wordt de buurjongen toegelaten tot de vooropleiding van het conservatorium. Dat betekent natuurlijk veel en veel meer oefenen. Het is gedaan met je rust. Van vroeg in de ochtend tot ’s avonds laat verandert je woonkamer op onregelmatige tijden in een jazzcafé. Met de buren valt niet meer te praten. Hun zoon, zeggen ze, is een talent van wereldklasse, dat moet ondersteund worden. Je haalt diep adem, maakt verhuisplannen, en bent blij dat je in elk geval ’s nachts nog rust hebt.

Met een buurman die Schiphol heet is zelfs dat je niet gegund. Het gierende gebulder van Boeings en Airbussen verstoort niet alleen je rust overdag, op totaal onvoorspelbare momenten, ook de nacht is niet van jou. Het is niet jouw agenda die bepaalt of je ’s morgens uit kan slapen of om half zes gewekt wordt; dat ligt in de handen van Schiphol.

Waarom mag deze uit de kluiten gewassen luchthaven zoveel invloed uitoefenen op het leven van honderdduizenden Nederlanders?

Niet omdat Schiphol de kurk is waar de Nederlandse economie op drijft; die mythe is inmiddels veelvuldig doorgeprikt. Ook hebben we de bijna half miljoen vliegbewegingen niet nodig. Een krimp naar 345.000 vliegbewegingen heeft geen negatieve invloed op het vestigingsklimaat, zo blijkt uit onderzoek. De positieve invloed van minder vliegbewegingen is daarentegen groot. Geluidsoverlast verhoogt het risico op hartritmestoornissen, diabetes en obesitas, en zorgt ervoor dat kinderen minder goed kunnen leren. Dat wil toch niemand?

Laten we daarom eens beginnen met het ’s nachts sluiten van de luchthaven. Dat je overdag nooit weet of je rustig in de tuin kunt zitten is al vervelend genoeg, maar laten we onszelf in elk geval de niet overbodige luxe gunnen van een ongestoorde nachtrust. Klinkt best redelijk, toch?

Maar, zo klinkt het vaak op sociale media als gepleit wordt voor een nachtsluiting, moeten de wegen dan ook ’s nachts worden afgesloten? Daar komt tenslotte ook herrie vandaan. Hier worden echter appels met peren vergeleken, ten faveure van de luchtvaart. Allereerst veroorzaken vliegtuigen veel grotere lawaaipieken dan auto’s. Als er een vliegtuig over je huis dendert schrik je wakker. Met een beetje geluk dommel je weer in, maar vijf minuten later volgt er nog een, en nog een, en nog een. Daarnaast liggen wegen op een vaste plaats. Als je in de buurt van een weg woont weet je waar het geluid vandaan komt, en kun je over het algemeen redelijk voorspellen wanneer er meer of minder herrie is. Simpel gezegd, om vier uur ’s nachts staat er niet ineens een spits. De vliegtuigen vanuit Schiphol daarentegen verspreiden zich in een wijde waaier over Nederland, je weet nooit wanneer je ze kunt verwachten. Na weken relatieve rust kunnen zomaar weken volgen van nachtelijk gebulder. Zoals gezegd, deze onvoorspelbaarheid is overdag bijzonder vervelend, maar ’s nachts gekmakend.

Dus, beste kabinetsleden; zondag 13 september is het de internationale dag tegen de nachtvluchten. Een mooi moment om te kiezen voor onze rust en onze gezondheid, dus voor een nachtsluiting van Schiphol. Geef mensen tenminste tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends de mogelijkheid om te slapen.

Wat we doen met die nachtvluchten? Natuurlijk verplaatsen we die niet naar de avond en vroege ochtend, maar laten we ze stilletjes verdwijnen. Na een snikhete zomer weten we tenslotte allemaal dat we keihard aan het werk moeten om klimaatverandering af te remmen, en dat vliegen het klimaat ernstig schaadt mag ook bekend worden geacht. Als we als Nederland dan ook nog eens weinig verdienen met die extra vluchten lijkt de keuze toch makkelijk: het is tijd om te kiezen voor een onsje minder.

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