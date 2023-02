Laat Ongehoord Nederland toch in zijn sop gaar koken

2 feb. 2023 - 9:50

ON moet kunnen zegen wat ze willen. Maar neem ze wel een stuk serieuzer. Was eerst de golf ''reactionairen'' (rechts is het niet echt) beperkt tot de oude, verdrongen arbeidersklasse in de grote steden (Leefbaar, Fortuyn), toen ging het over naar Limburg (PVV), maar als je nu de kaarten ziet slaat het massaal over in de 5 noordelijk/oostelijke provincies (BBB, Ja21). De basis is: niet meer geloven in wat politiek en media ons voorhouden, vooral omdat die groepen er inderdaad niets aan gehad hebben. Als je dit ooit wil stoppen, want we raken omringd door landen waar deze bewegingen winnen (Hongarije, Polen, Italie, Zweden, maar ook grote minderheden worden in Nederland, Duitsland) zullen we in de spiegel moeten kijken. Wat ze namelijk in eerste instantie zijn: is TEGEN ons. Tegen je systeem, rechterlijke macht, politiek, meekletsende media. Ze wegzetten als ''rechts'' is lekker makkelijk, maar dat zijn ze niet: ze zijn de mainstream zat omdat die niet naar hen omkijkt. Als je dat niet weet te keren, winnen ze en hebben we over een jaar of tien het eerste van 4 kabinetten Vlaardingerbroek.

