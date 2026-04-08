Laat mannen voortaan zelf de mannentax betalen

Niraï Melis Socioloog

Het gaat om miljoenen, dan wel miljarden per jaar. Ik heb het over geld dat de belastingbetaler onnodig te veel betaalt. Geld dat de overheid ook kan uitgeven aan beter onderwijs of gezondheidszorg voor vrouwen. Geld dat de jongere generatie goed kan gebruiken voor een goede toekomst.

Die miljarden per jaar betalen alle volwassenen nu voor de mannentax, die weer wordt betaald vanuit onze belastingen. De mannentax is een nog onbekende term, die meer ruimte mag krijgen in het publieke debat. Het is de financiële schade die mannen toebrengen aan de samenleving door destructief gedrag, waarbij kenmerkend is dat dit gedrag in een matriarchale samenleving ondenkbaar is. Denk bijvoorbeeld aan moord, vandalisme, rellen, verkrachting, huiselijk geweld, online geweld, misbruik, psychisch geweld, criminaliteit, vernederingen, gemaakte armoede door geen verantwoordelijkheid te nemen, mishandelingen en zelfs oorlog.

Het kan zijn dat je er nog nooit van hebt gehoord. De afgelopen decennia is dit gedrag vanuit de patriarchale visie op de samenleving ‘geaccepteerd’. Het werd gezien als gedrag dat nu eenmaal binnen onze cultuur hoort. Voor velen vaak een blinde vlek, waar verder nooit onderzoek naar werd gedaan en werd weggekeken door veelal victim blaming. Kijkend vanuit de normen en waarden van een matriarchale visie op onze samenleving is dit gedrag onacceptabel en wordt de financiële en emotionele schade die mannen in onze samenleving aanrichten duidelijk zichtbaar.

De schade die deze mannen veroorzaken, blijft niet alleen beperkt tot het delict of incident; het vormt een olievlek van financiële en emotionele gevolgen in de samenleving. Vaak beschadigen zij mensen en treft hun gedrag daardoor ook derden en buitenstaanders, of indirect de volgende generatie. Hierdoor maakt de politie onnodige uren, materieel moet hersteld worden, overlevers houden vaak de rest van hun leven klachten en dus kosten, de (jeugd)zorg wordt onnodig belast en kinderen leren dat een onveilige samenleving ‘normaal’ is en kopiëren het gedrag inclusief de bijbehorende schade. Ondertussen debatteert de politiek over maatregelen om de financiële gevolgen te kunnen reguleren, maar wordt de oorzaak niet aangepakt.

Het is tijd dat mannen zelf de consequenties gaan dragen voor dit destructieve gedrag. De financiële en emotionele schade is voor de samenleving te groot geworden om voornamelijk nog door vrouwen gedragen te kunnen worden, zoals nu gebeurt. Zij gaan eraan onderdoor. Het percentage uitvallers en de mentale stabiliteit van meisjes en vrouwen is in jaren niet zo slecht geweest. En ze hoeven het ook niet te dragen. Destructief gedrag is aangeleerd, maar nog steeds een keuze. Mannen kunnen iedere dag de keuze maken voor een veilige samenleving.

Tot nu toe hebben we de schade die dit gedrag aanricht geïncasseerd. De belastingbetaler betaalt al jaren om de ontstane schade te compenseren. Geld dat dus bijvoorbeeld naar de politie, rechtspraak, psycholoog, (jeugd)zorg, armoedebestrijding gaat voor zaken die mannen onnodig veroorzaken, terwijl deze schade bij normaal gedrag van mannen nooit was ontstaan. Door de druk die hun cases veroorzaken, vallen mensen weer uit, wat ook weer kosten meebrengt. Onder de belastingbetalers zijn vrouwen die ook fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel last hebben (gehad) van dit wangedrag van mannen. Ook zij moeten via belastingen meebetalen aan de schade die hun belager heeft doen ontstaan.

Er zijn debatten gevoerd, maatregelen getroffen, maar uiteindelijk blijft dit gedrag bestaan. Er wordt nog steeds ruimte gegeven aan dit gedrag door te weinig maatregelen van de overheid, maar ook doordat mannen zelf wegkijken van het probleem. Ja, het zijn niet alle mannen. Maar ook de mannen die stil zijn en een rustig leven leiden, betalen onnodig belasting doordat andere mannen niet in balans kunnen leven. Het spreekwoord ‘wie zwijgt, stemt toe' is heel passend bij dit ongewenste culturele gedrag. Door te zwijgen, geven zij andere mannen de ruimte om de samenleving onveilig te maken.