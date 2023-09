Laat Extinction Rebellion in het Torentje Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

De demonstraties van de Gele Hesjes waren blijkbaar meer in lijn met de normen en waarden van Mark Rutte.

Momenteel demonstreert Extinction Rebellion dagelijks op de A12 in Den Haag. Ze willen graag politieke verandering zien, het belangrijkste punt is dat de 37,5 miljard euro subsidie voor fossiele brandstoffen afgeschaft moeten worden. Het is een slimme, en redelijke, eis waarvan je mag verwachten dat deze van links tot rechts gesteund wordt. Op links is men van mening dat klimaatverandering niet actief gesubsidieerd moet worden. Op rechts is men van mening dat de vrije markt onze economie moet bepalen. Dat de overheid nu dus 37,5 miljard euro uittrekt om, tegen de marktwerking in, klimaatverandering aan te wakkeren is dan ook opmerkelijk.

De demonstranten van Extinction Rebellion krijgen echter in plaats van een handreiking vanuit de politiek te maken met massale arrestaties. Dit zorgt voor verontwaardigde reacties van mensenrechtenorganisaties. En zelfs de politiebonden lijken er inmiddels genoeg van te hebben. Deze hebben de politiek opgeroepen om met de demonstranten in gesprek te gaan. Na de moord op Mitch Hendriquez, de leugens over zijn dood, en de afwikkeling van de zaak, ben ik het niet graag eens met de politie. Maar ook dit lijkt mij een redelijke eis.

Je kunt je natuurlijk afvragen of de politiek hier wel tijd voor heeft. Mark Rutte kan moeilijk met iedereen die een mening verkondigt in gesprek gaan. Wel kun je je voorstellen dat als een beweging groot genoeg is, er eens tijd gemaakt moet worden voor een gesprek in het Torentje. Maar hoe groot moet een beweging dan worden om een luisterend oor te verdienen? Het slaat natuurlijk nergens op dat ik, als buitenstaander, dit ga invullen voor Mark Rutte. Beter kunnen we kijken naar eerdere demonstranten die door Rutte werden uitgenodigd.

Zo nodigde hij in 2019 de Gele Hesjes uit voor een gesprek in het Torentje. Deze beweging was toen op haar hoogtepunt en bij demonstraties kwamen soms wel enkele honderden demonstranten af (met een record van zo’n 600 demonstranten). Ook online had de groep behoorlijk wat aanhangers, wel zo’n 2300 volgers op Facebook (in 2019, inmiddels is dit gezakt naar zo’n 700 volgers). Zou Extinction Rebellion dan inmiddels een plek aan tafel hebben verdiend? Bij de demonstratie op de A12 en de aansluitende supportdemonstratie van Extinction Rebellion waren in totaal zo’n 25.000 demonstranten aanwezig. Meer dan veertig keer zoveel als er ooit bij de demonstraties van de Gele Hesjes kwamen opdagen. Het lijkt er toch op dat deze demonstranten inmiddels wel een gesprek hebben verdiend.

Maar misschien gaat het hierbij niet alleen om aantallen maar ook om de aard van de demonstratie. Mark Rutte is namelijk nogal boos op de vreedzame demonstranten van Extinction Rebellion. Als ze worden opgepakt zegt hij “eigen schuld dikke bult”. Wat dit betreft waren de demonstraties van de Gele Hesjes, blijkbaar, meer in lijn met de normen en waarden (iets waar Rutte op hamerde in reactie op de demonstraties van Extinction Rebellion) van Mark Rutte. Deze demonstraties verliepen allerminst vreedzaam. Er werden meerdere mensen aangehouden vanwege het afsteken van vuurwerk, het gooien met stenen en stoelen naar de politie. Ook de toon van de Gele Hesjes slaat (blijkbaar) beter aan bij Rutte. Extinction Rebellion houdt zich vooral bezig met de inhoud. Op de Facebookgroep van de Gele Hesjes is, echter, onder andere te lezen: ‘Willen ze oorlog kunnen ze het krijgen maar Rutte er is geen weg terug eerst jouw kut familie’. Waarop een ander lid van de groep reageert: ‘Idd afslachten die elite idioten, of gaan we wachten tot ze ons afslachten??’ Het is duidelijke taal die verrassend genoeg positief aansloeg bij Rutte.

Toch is het niet zeker dat het de toon is van de Gele Hesjes die Rutte zo erg aansprak. Eigenlijk is het logischer dat de boodschap hierbij voorop stond. De Gele Hesjes hadden een verwarrend manifest met vage eisen en talloze onjuistheden (er zouden zo’n 400 landen zijn in de wereld, toch twee keer zoveel als er in werkelijkheid zijn…). Dit manifest was inhoudelijk gemakkelijk onderuit te schoppen. Maar hoe ga je als VVD’er verdedigen dat er 37,5 miljard aan subsidies nodig is voor een industrie waarvan je formeel beweert dat je deze wilt afbouwen? Vanwaar die overheidsbemoeienis om maar klimaatverandering aan te wakkeren, terwijl er internationaal gezien consensus is dat klimaatverandering gestopt moet worden. Nederland heeft zelfs internationale afspraken gemaakt om dit tegen te gaan.