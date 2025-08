Laat elkaar in waarde, ook als het schuurt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 508 keer bekeken • bewaren

Vandaag is het Pride Amsterdam. Een viering van vrijheid, liefde en zichtbaarheid. Maar vooral: een noodzakelijke herinnering dat gelijkheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Want waarom zouden we in 2025 nog een Pride nodig hebben als "iedereen zichzelf mag zijn"? Omdat dat in de praktijk nog steeds niet zo is. Want op het moment dat twee mannen of vrouwen hand in hand lopen, staan er nog altijd mensen op die hun neus ophalen.

Op het moment dat iemand uit de kast komt, zijn er families die hun deuren sluiten. En op het moment dat er regenboogvlaggen wapperen, wordt er geroepen dat het ‘provocatie’ is.

“Maar mijn geloof verbiedt het…” Dat mag. In Nederland heb je daar recht op. Maar met datzelfde geloof wordt vaak ook gevraagd om respect, ruimte en begrip voor eigen religieuze gebruiken, kleding, feestdagen en opvattingen.

En precies daar wringt het. Want hoe kun je van de samenleving vragen om jouw hoofddoek te respecteren, je halal-voedsel te erkennen, of je vasten tijdens de ramadan te begrijpen, als je ondertussen weigert om een ander in zijn of haar liefde, identiteit of leven te laten bestaan? Vrijheid van religie is een groot goed. Maar geen vrijbrief voor het ontkennen van andermans bestaansrecht.

Wat zegt de Koran eigenlijk?

Sommigen grijpen naar heilige teksten om hun afwijzing te onderbouwen. Maar lees je de Koran écht zorgvuldig, dan zie je óók dit:

"Wij hebben de kinderen van Adam geëerd." (17:70)

"Er is geen dwang in de godsdienst." (2:256)

"Behandel hen vriendelijk en rechtvaardig." (60:8)

Je mag morele grenzen hebben. Je mag een ander pad kiezen. Maar de basis is altijd: menselijke waardigheid. En die is niet afhankelijk van iemands seksuele voorkeur. Net zo min als van iemands gebedsrichting.

Dubbele maat

Wie zelf geen oordeel wil over zijn religie, moet ook stoppen met het oordelen over wie anders liefheeft. Wie begrip vraagt voor zijn eigen leefregels, moet ook bereid zijn dat aan anderen te geven. Anders vraag je geen gelijkheid, maar voorrang.

Wat Pride wél is

Pride is geen verkleedfeest of morele aanval. Het is een roep: zie mij, laat mij bestaan, ik ben niet minder dan jij. En wie dat niet aankan, hoeft niet te juichen — maar wél te zwijgen in respect.

Tot slot – de essentie

Laat elkaar in waarde. Niet ondanks je geloof, maar juist vanuit je geloof. Niet ondanks je waarden, maar omdat je gelooft in de waarde van de mens. Wie zich veilig wil voelen in zijn geloof, moet ook zorgen dat een ander zich veilig voelt in zijn bestaan.