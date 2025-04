Laat docenten seksuele voorlichting geven, want anders doet Andrew Tate het

Seks is leuk, seks is spannend, en soms is seks lastig. Goede seksuele voorlichting is daarom fundamenteel, want het legt de basis voor een veilig en goed seksleven als volwassene. En school is de beste plek om goede seksuele voorlichting te geven. Helaas hebben sommige groepen de jacht geopend op onze scholen en leraren, met misinformatie en angst als hun wapen. We moeten onze leraren en scholen beschermen, om ervoor te zorgen dat kinderen de lessen krijgen die ze de rest van hun leven nodig zullen hebben.



Goede voorlichting is harder nodig dan ooit

Omdat kinderen steeds langer en op jongere leeftijd online actief zijn, is juist de schoolklas een veilige plek om te leren over hun lichaam, respectvolle relaties en persoonlijke grenzen. Dit is hard nodig gezien de online indoctrinatie door bijvoorbeeld Andrew Tate, die in zijn video’s een permanente campagne van vrouwenhaat voert. Welke effecten dat kan hebben wordt op een vreselijke manier duidelijk in de hitserie Adolescence. Hierin wordt een Britse jongen door manfluencers als Tate overtuigd dat de enige manier waarop hij zijn mannelijke waardigheid kan beschermen, is door zijn klasgenote dood te steken.



De waarheid over Lentekriebels

Expertise- en kenniscentrum Rutgers heeft juist lesprogramma’s ontworpen die passen bij de leeftijden van kinderen op een respectvolle manier, zoals het leren aan peuters over hun grenzen aan te geven. Het versterkt de weerbaarheid, het brengt respect bij en het leert kinderen om hun grenzen te herkennen en aan te geven. De Week van de Lentekriebels is een landelijke week van relationele en seksuele vorming in het speciaal- en basisonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de seksuele voorlichting bijdraagt aan het bevorderen van een positief zelf- en lichaamsbeeld, het leren aangeven van wensen en grenzen en het herkennen en respecteren van die van anderen, wat kinderen weerbaarder maakt tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.



De propaganda van Gezin in Gevaar

Organisaties zoals Gezin in Gevaar verspreiden bewust misselijkmakende informatie over lesprogramma's. Zo claimt Gezin in Gevaar onder meer dat tijdens de Week van de Lentekriebels zelfbevrediging wordt gepromoot en propaganda over homoseksualiteit wordt verspreid. Daarnaast claimt de organisatie dat god seks alleen toestaat als het is voor de voorplanting en dat condooms soa’s verspreiden.