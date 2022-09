Laat die Forum-fanaten liever uit hun nek kletsen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

Fons Kockelmans Voormalig parlementair verslaggever

Ze zijn uit op publiciteit. Die hebben ze nu volop gekregen.

De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) zijn zich al dagen aan het beraden of ze aangifte zullen doen tegen het Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Die verspreidde via Twitter een knullig gefotoshopt plaatje waarop het lijkt of Kuipers (D66) de nazi-vlag hijst en Van Gennip (CDA) goedkeurend toekijkt. Zoiets schreeuwt natuurlijk om juridische stappen. Ook premier Rutte vindt dat de tweet van Van Houwelingen ‘alle perken te buiten’ gaat. Waarom er dan zo lang nagedacht moet worden voor ze in actie komen?

Aan het besluit zitten allerlei haken en ogen. Je kunt naar de rechter stappen, maar wat als die niet reageert zoals je zou willen? De vrijheid van ‘meningsuiting’ wordt in dit land nogal goed beschermd en Twitter krioelt van de gesimuleerde foto’s waarop allerlei personen dingen doen die ze in werkelijkheid nooit en te nimmer in hun hoofd zouden halen. Mogelijk is de rechter wel gevoelig voor dat soort argumenten.

Maar ook als hij/zij Van Houwelingen vervolgt dreigen er problemen. Misschien zelfs juist dan. Want de medestanders van FvD – dat zijn er jammer genoeg nog steeds minstens een paar honderdduizend – zullen onmiddellijk en heel luid prosteren. ‘In dit land mag niet gezegd worden wat je vindt,’ zullen ze jammeren. En vermoedelijk krijgen ze driftig bijval van anderen. Ik noem Geert Wilders en zijn aanhang, maar het kunnen er best nog meer zijn. Is dat het effect dat je nastreeft?

Het is ook denkbaar – en zelfs verstandig – de tweet van Van Houwelingen te negeren. Je kunt diens provocatie – want dat is het – langs je kouwe kleren laten afglijden. Handelen alsof hij niet bestaat. Dat zou hem en zijn Forum-fanaten waarschijnlijk vies tegenvallen. Ze zijn uit op publiciteit. Die hebben ze nu volop gekregen. Alle kranten en andere media hebben erover bericht, dikwijls in chocoladeletters. Ze zouden lelijk op hun neus kijken als al die aandacht uitbleef.

Ja, Kuipers en Van Gennip en al die anderen zouden kunnen doen of hun neus bloedt. Van Houwelingen en zijn maatjes niet belonen met extra ruchtbaarheid. Het effect zal op korte termijn vermoedelijk zijn dat ze nog harder gaan brullen. Ook dan kun je voorgeven dat er niets aan de hand is. Alsof je het niet ziet. Gewoon Baudet en andere bazelaars uit hun nek laten kletsen. Uiteindelijk zullen ze dan wel hun muil houden. Toch?

Het vervelende is dat iedereen in dat geval denkt dat je een slapjanus bent. Het zal verwijten regenen dat je niet durft. Dat je het niet waagt in opstand te komen tegen lasterlijke beschuldigingen.

Ook die kritiek zou je kunnen wegwuiven. Simpelweg blijven doorgaan alsof het je niet opvalt. Dat vereist overigens een koelbloedigheid waarover de meeste leden van het kabinet niet beschikken. Wie weet kun je erop trainen.

Ja, bij nader inzien is het vermoedelijk het beste geen notitie te nemen van de tweet van Van Houwelingen. Ook van andere manieren om in het nieuws te komen zou je je niets kunnen aantrekken. Die belachelijke suggestie van Baudet bijvoorbeeld dat D66-leider Sigrid Kaag in Oxford tot spion is opgeleid. Of de meer dan bizarre aantijging dat corona-goeroe Jaap van Dissel zich heeft laten omkopen.