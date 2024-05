Laat de UvA weer samenwerking zoeken met Palestijnse universiteiten

De website van de UvA toont op de homepage een blije kop: “Mensen verkiezen blije boven boze politici”. Dat heeft wetenschapster Maaike Homan ontdekt. Maar daar zoek ik niet naar. Ik zoek “Bir Zeit”. Zo heet de belangrijkste Palestijnse universiteit. Een kwart eeuw geleden had ik beroepshalve met internationale samenwerking in het hoger onderwijs te maken. De UvA werkte toen samen met Bir Zeit én met de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. Ook bestond er een officieel Nederlands-Israëlisch samenwerkingsverband rond de ontwikkeling van landbouw in Afrika. De secretaris daarvan werkte in een kamer op ons kantoor. De Nederlandse en de Israëlische kennis op landbouwgebied sloten goed bij elkaar aan maar het programma had een tweede niet officieel doel: zo konden Palestijnse en Israëlische wetenschappers met elkaar praten en niet alleen over agronomie. Dankzij de samenwerkingsrelaties die de UvA in Israël en de bezette gebieden had, kon ze voor zulke ontmoetingen net zo goed een platform zijn.