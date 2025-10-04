De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Laat de Nederlandse vlag niet van je afpakken Opinie

Het wemelde van de Nederlandse vlaggen op de tribunes van Cambuur vrijdagavond toen de Ljouwerters aantraden tegen FC Emmen. Dat was de reactie op het verzoek van het clubbestuur het nationale dundoek thuis te laten want die is inmiddels te gepolitiseerd.

En voetbal heeft immers niets met politiek te maken.

Dit is een uiting van grote stompzinnigheid en de supporters hebben hun bestuur terecht genegeerd.

De Nederlandse vlag is van ons allemaal. Er is nu een poging van rechts en extreem rechts aan de gang om die te kapen en voor zichzelf op te eisen. Die moet gefrustreerd worden.

Het Rood Wit Blauw staat voor vrijheid, gelijkwaardigheid, tolerantie, respect voor elkaar, eenheid in verscheidenheid en democratie. Niet voor eng nationalisme, vooroordeel en racisme. Daarom is ook door andere auteurs hier op Joop al eerder voor de driekleur op gekomen.

De opstandelingen uit de tachtigjarige oorlog voerden het rood wit blauw voor het eerst. De betekenis is in de loop der eeuwen geëvolueerd tot wat hij nu is.

Het wordt dan ook tijd dat democratische krachten ons aller vlag terugpakken. Juist als er actie wordt gevoerd voor inclusiviteit en tegen discriminatie van welke aard dan ook is hij op zijn plaats. Niet ter vervanging maar naast andere vaandels, spandoeken en symbolen. Zo versterkt hij de boodschap. Dat geldt ook voor manifestaties die internationale solidariteit betogen, zoals de Rode Lijn-demonstratie op het Museumplein of andere Palestina-demonstraties. Laat de Nederlandse vlag massaal naast de Palestijnse vlag wapperen.

Het mooie is: Nederlandse vlaggen zijn helemaal niet duur. Op het internet heb je ze al voor tussen de vijf en tien euro.

Breng juist als je een boodschap van inclusiviteit verkondigt, de Nederlandse vlag aan op je sociale media.

Laat je niet bestelen.

Die oproep wordt ook gericht tot het bestuur van Cambuur.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

