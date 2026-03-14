Laat de koning op bezoek gaan bij de door antisemitische aanslagen getroffen joodse instellingen Opinie Vandaag

Er zijn nu twee aanslagen gepleegd op joodse instellingen in Nederland, één op een synagoge en één op een school. Het was kennelijk niet de bedoeling dat er doden zouden vallen want de daders lieten zich sterk inspireren door de onverlaten die het plaatsen van cobrabommen tot een nieuwe Nederlandse traditie hebben gemaakt.

Toch kan Nederland dit niet over zijn kant laten gaan, zeker niet met een beladen verleden als het onze. Dat hoeft geen nader betoog. Daarom moet onze samenleving deze aanslagen zeer hoog opnemen. Laat antisemieten weten dat hun acties hier te lande contraproductief werken omdat in het collectief geheugen ligt opgeslagen waar dat op den duur toe kan leiden.

Vandaar dat de koning een dezer dagen een bezoek zou moeten brengen aan de school, de synagoge en misschien andere joodse plekken die worden getroffen. Evenzeer ligt voor de hand een bezoek van de premier en de minister van Justitie en Veiligheid. Het zou daarnaast een belangrijk signaal zijn als geestelijke leiders van andere godsdiensten op deze manier van hun belangstelling blijk gaven. Te denken valt aan de bisschoppen van Amsterdam en Haarlem, de secretaris van de PKN, de imams van de Es Salaam moskee en de Westermoskee.

Dit alles staat los van het Nederlandse beleid ten opzichte van Israël, de Palestijnse gebieden en de hele oorlog in het Midden Oosten.

Islamitische instellingen hebben ook last van dergelijke aanvallen. Elf jaar geleden bijvoorbeeld werden vijf mannen veroordeeld voor het werpen van een brandhom naar een moskee in Enschede. Moslims hebben recht op vergelijkbare solidariteit, mocht de nood aan de man komen. Dat geldt trouwens voor de aanhangers van alle levensbeschouwingen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

