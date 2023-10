Laat de komende verkiezingscampagne geen langgerekt reclamespotje worden voor kernenergie

26 okt. 2023 - 14:38

Een probleem voor bestaande kerncentrales in Europa zijn de grote tekorten in de fondsen voor ontmanteling van kerncentrales en berging van kernafval. Ondertussen kampt de laatste grote Europese kerncentrale bouwer EDF met kwaliteitsproblemen en veiligheidsproblemen. De vertragingen en budgetoverschrijdingen bij de bouw van de centrales in Flamanville en Hinkley C lopen nog steeds verder op. Kort geleden is Olkiluoto-3 aan het net gekoppeld , de Finse reactor die meer dan10 jaar vertraagd is en miljarden euro's duurder is dan begroot. Verder zijn in de Kw/H prijs van kernenergie nooit de kosten van afvalopslag en ontmantelen bij einde centrale mee berekent! Een paar incidenten met kerncentrales : 28 maart 1979: De reactorkern van de kerncentrale in Three Mile Island in de Amerikaanse staat Pennsylvania ondergaat een gedeeltelijke meltdown. Augustus 1979: Een uraniumlek bij een geheime nucleaire faciliteit in Erwin in Tennessee (VS) besmet ongeveer duizend mensen. Januari-Maart 1981: Vier radioactieve lekken zijn er in deze periode in een centrale in Tsuruga in Japan. Volgens de officiële cijfers raken 278 mensen besmet. 26 April 1986: De ergste nucleaire ramp tot dusver vindt plaats in Tsjenobyl in de voormalige Sovjet-Unie. Dit zijn een paar van de vele duizenden incidenten en ongelukken met kernenergie in de wereld. Wie wel eens de werkomstandigheden in uraniummijnen heeft gezien moet geen kernenergie willen! Terwijl de voorraad uranium ook eindig is.