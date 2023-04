Laat de Grand Prix van Azerbeidzjan niet de misdaden van Aliyev verhullen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: eren ileri

Dat sport gebruikt wordt om misdaden van dictators te verbloemen is niets nieuws. Dat geldt ook voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Al decennia regeert de familie Aliyev het land met een ijzeren hand, maar met de Grand Prix hopen ze gezien te worden als “normaal”. Dat moeten we niet accepteren. Juist nu, waar door de blokkade van Lachin de etnisch-Armeense bevolking van Nagorno-Karabach al maanden wordt uitgehongerd. De aandacht die naar Max Verstappen gaat moeten we gebruiken om aan die misdaad een eind te maken.

De regio Nagorno-Karabach is een Armeense enclave binnen de grenzen van Azerbeidzjan. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie koos de bevolking massaal voor onafhankelijkheid. De regering van Azerbeidzjan was het daar niet mee eens, met een zeer bloedige en gruwelijke oorlog tot gevolg. Die oorlog laaide de afgelopen jaren weer op. Dankzij de olie-inkomsten heeft Azerbeidzjan nu een leger waarmee dictator Aliyev hoopt Nagorno-Karabach te heroveren.

Sinds augustus vorig jaar heeft Azerbeidzjan de volledige controle over de enige weg die Nagorno-Karabach verbindt met Armenië, de zogeheten “Lachin-corridor”. Hoewel protest verboden is en vele oppositieleden in Azerbeidzjan opgesloten en gemarteld worden, verschenen in december plotseling “ecologische activisten” die de Lachin-corridor blokkeerden. Het zijn zonder twijfel door dictator Aliyev georkestreerde protesten. Het belangrijkste gevolg: sindsdien, nu al meer dan vier maanden, is enig transport in of uit Nagorno-Karabach onmogelijk. Ruwweg 150 duizend etnisch-Armeense burgers zijn verstoken van medicijnen, eten, en andere import.

Hiermee worden de burgers van Nagorno-Karabach langzaam uitgehongerd, op zo’n 300 kilometer van waar Max Verstappen zondag de Grand Prix rijdt. Dictator Aliyev wil natuurlijk niets liever dat de internationale wereld wegkijkt van deze schandalige misdaden tegen de menselijkheid en alleen op de Formule 1 afstemt.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft afgelopen februari de blokkade al veroordeeld, en eiste dat Azerbeidzjan de blokkade beëindigde. Dat is nog niet gebeurd, hoewel Westerse regeringsleiders wel degelijk druk zouden kunnen uitoefenen op Aliyev. Het lot van de burgers van Nagorno-Karabach ligt uiteindelijk in de handen van ons: gaan we gewoon het racen kijken, of gaan we onze politici oproepen een einde te maken aan de misdaden van Aliyev?