Laat de beprijzing van energie niet langer aan de markt over

Terwijl Nederland zijn oude meuk op kleedjes aan de straat verkocht, knalde de gasprijs met 27% omhoog. Dat was de reactie van de markt op het besluit van Gazprom de levering aan Polen en Bulgarije te staken omdat deze landen weigeren hun rekening in roebels te betalen.

Er komen nu vanuit allerlei overheidskringen in het westen sussende geluiden dat het allemaal wel meevalt. En dat er geen tekorten verwacht worden, althans niet onmiddellijk. Zo wilde Polen al in de herfst zelf de Russische pijplijn dichtdraaien.

We voeren in feite een economische oorlog tegen Rusland. We worden door Poetin steeds meer met gelijke munt terugbetaald. Onder zulke omstandigheden kan marktwerking je vijand worden. Permanent stijgende gasprijzen zullen miljoenen en nog eens miljoenen Europeanen in existentiële problemen brengen. Dat is allemaal sterk in het belang van Poetin.