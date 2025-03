Laat 2 april de Europese Onafhankelijkheidsdag worden

Het zal zwaar worden en we zullen wankelen - zoals het ook zwaar en moeilijk is om uit een giftige (liefdes)relatie los te komen - maar Europa zal spoedig opstaan en zelfstandig en onafhankelijk worden. We gaan bouwen aan een eigen leger, aan onze eigen energievoorziening en met alle Europese landen zorgen we voor voldoende eten, onderdak en werkgelegenheid voor iedereen. We starten onze eigen techbedrijven, verdedigen onze eigen handelsbelangen met de landen en continenten om ons heen en stellen ons op als vriendelijke, redelijke en vooral vredelievende buren. Internationaal recht en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zullen ons vertrekpunt zijn. We zijn gericht op de leefwereld en de menselijke maat en zullen internationaal bekend staan als een zo redelijk en verbindend continent dat niemand ons aan zal willen vallen. Ons leger is er dan ook niet voor afschrikking, maar juist om de helpende hand te bieden. Het Europese leger verdedigt en valt nooit aan. Het leger is waakzaam, maar vooral dienstbaar aan de ambitie van Europa een oase van rust, vrijheid, gelijkheid, solidariteit en vertrouwen te maken.

Misschien is dit laatste wat te braaf en te naïef. Toch zijn er kansen. Als Europa op eigen benen gaat staan, kan het een sterk en onafhankelijk continent worden en een eigen identiteit en normatief kader kiezen. We hebben de oorlogstaal, dominantie en arrogantie van de Verenigde Staten niet nodig. We kunnen zelf bepalen hoe we ons opstellen tegenover Oekraïne en Rusland en hoe we omgaan met de mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. En we hoeven niet langer bang te zijn de Amerikaanse belangen niet te behartigen of Trump op een andere manier tegen de haren in te strijken. We gaan zorgen dat hij ons niet meer kan raken, door heel ver van hem weg te blijven. We laten ons niet langer de les te laten lezen door Uncle Sam en meesleuren in internationale chaos. We kunnen onze eigen lichting slaan en onze eigen dromen waarmaken. De American Dream is voor ons een nachtmerrie, omdat het leven met die droom zeer egoïstisch en nietsontziend is. Het Amerikaanse narcisme wakkert alleen maar vijandschap aan. We moeten dus wakker worden en aan de bak. En wel heel snel. Wat mij betreft vieren wij vanaf woensdag 2 april 2025 onze eerste Europese Onafhankelijkheidsdag en vieren wij dat vanaf dan ieder jaar opnieuw. Niet omdat we af zijn, maar omdat we als Europa eindelijk onszelf kunnen worden.