Laagste inkomens worden het zwaarst belast om gasbesparing af te dwingen

8 mei 2023 - 8:21

De energietransitie zal geld kosten. Dat wisten we. Maar nodig. Het zal ook tijd vergen voordat deze voor het grootste deel gedaan is. Er de E, F, G naar C krijgen. De tweede stage is dan de C, B naar A te krijgen. Het vergt maatschappij brede inzet, voorbereiding, horizon/visie, een plan voor de komende 30 jaar. Aan de ene kant subsidie, aan de andere kant belasting. 800 m3 kan per jaar als je een appartement(je) hebt of een rijtjeshuis. Het gaat dan om keuzes en persoonlijke aanpassing. Niet in T-shirt met 23 C binnen. Alleen de CV in woonkamer en badkamer aanzetten. Ook voor de circulatie. Er zijn verschillende manieren voor verwarmen. Echter, alles begint met isolatie van de muren en (eventueel) dak. Daarna is een warmtepomp het meest efficiënt, zeker in mildere winters. Zonnepanelen via de corporatie. Het blijft een investering die op de langere termijn zich zal terugverdienen. Als we minder afhankelijk willen zijn van landen buiten de EU. Een overgangsperiode vergt. Tijdelijke vervanging van voorziening. Minder aardgas, meer elektriciteit die schoon opgewekt kan worden. Ook hier in mijn buurt zijn mensen qua stroom energie neutraal. Laat particuliere grootgebruikers dan ook meer betalen. Een stok hebben waardoor je moet veranderen en geld besparen. Of zoals België beboeten na de transitieperiode. Zodat een kantel punt wordt bereikt. Meer vraag is opschaling is goedkopere productie. Meer nadruk op mensenwerving en belang van energiebesparing en CO2 reductie.

1 Reactie