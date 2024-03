Laaghartigheid wordt hét kenmerk van het nieuwe asielbeleid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 917 keer bekeken • bewaren

En kunt U bewijzen dat die Janjaweed specifiek achter U aanzaten, mevrouw?

Politiek Nederland voelt de hete adem van de PVV-stemmers in de nek. Men is er van overtuigd geraakt dat de beweging van Wilders alleen maar binnen de perken gehouden kan worden als men hem althans voor een deel zijn zin geeft. Xenofobe gevoelens zijn legitieme gevoelens. Laten we het daarom vluchtelingen zo moeilijk mogelijk maken in Nederland een verbljfsstatus te krijgen. Dan stemmen die xenofoben misschien weer op ons.

Staatssecretaris Eric van der Burg is op een laaghartig idee gekomen dat in het jargon van de officiële media "een aanscherping" heet. Het is geen aanscherping. Het is een teringstreek.

Vluchtelingen moeten voortaan aantonen dat zij in hun eigen land persoonlijk voor vervolging te vrezen hebben. Het liefst met documenten. Wie alleen maar een verháál heeft, zal grote moeite hebben door de IND te worden geloofd. Natuurlijk, het kan best zijn dat U homoseksueel bent uit Ghana of Oeganda, dat U een door de Houthi vervolgde soenniet bent, maar kunt U bewijzen dat ze echt achter U persoonlijk aan zaten? Maar mevrouw, U kunt nu wel beweren dat de Janjaweed moordend en plunderend door Uw dorp trok. Het zal best wel een hele schrik zijn geweest. Maar moesten ze specifiek U hebben? Kunt U dat bewijzen? U hebt ook al geen geldig identiteitsbewijs.

Juist legitieme vluchtelingen kunnen hun geval niet documenteren. Uiteraard niet. Die beschikken ook heel vaak niet over echte papieren maar over vervalste documenten. Ook gebruiken zij vaak andere namen. Als U de achtergrond daarvan wilt leren begrijpen, is het bekijken van de tv-serie over De Joodse Raad een goed begin.

De nieuwe laaghartigheid zal dit gevolg hebben: Nederland gaat slachtoffers terugsturen naar hun vervolgers en hun beulen. Dit tot tevredenheid van de VVD en onder toejuichingen van de PVV-aanhang. En allerlei vroom tuig zal ondertussen prevelen over het draagvlak dat niet verloren mag gaan.

Dit is het land dat ons te wachten staat. Deze pot heeft Kim Putters op het vuur gezet.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aaandacht mag verdwijnen en de affaire over het Groninger aardgas evenmin.

