Kwezels grijpen de macht op het Rotterdamse zomercarnaval

Nederland is al een paar jaar in de greep van een zedelijkheidsoffensief.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het geweeklaag over de grote mate van bloot op de Amsterdam Pride. Je ziet het ook aan het oerwoud van gedragsregels waaraan bezoekers van festivals tegenwoordig onderworpen worden. De organisatoren en de autoriteiten beroepen zich op veiligheid maar in feite is uit je dak gaan verdacht gemaakt. Dat past niet in de suffe oud Hollandse moraal van zelfbeheersing en “Doe normaal, dan doe je gek genoeg”. Een voor een worden de culturele vrijheden, die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw door de burgers zijn veroverd, weer ingeperkt.

Het beroemde Rotterdamse Zomercarnaval was tot nog toe aan de noodlottige invloed van de nieuwe zedelijkheidsapostelen ontsnapt. Dat is niet langer het geval. Als zaterdagmiddag in Rotterdam de parade los gaat, is bubbling door de organisatie verboden. Dit om de tere kinderziel te beschermen zo valt af te leiden uit de informatie die Radio Rijnmond hierover verschaft. Vorig jaar zouden er klachten zijn binnengekomen over ongepast gedrag en organisatiedirecteur Eva van der Vegt neemt nu maatregelen.

Bubbling is voortaan streng verboden.

Bubbling of op zijn Nederlands Bobbeling is een sexy dansvorm die al enkele decennia nauw verbonden is met de Caribische cultuur. Hij hoort meer in het bijzonder thuis in de subcultuur van R&B en Hiphop. Nederland maakte er in 1988 kennis mee toen DJ Moortje, MC Pester en DJ Memmie het aldus een stuk op Wikpedia introduceerden. Bubbling gaat ook heel goed op de nieuwere Latijns Amerikaanse muziekstijlen. Het was dan ook een vast onderdeel geworden van het Zomercarnaval.

En nu is het verboden. Eva van der Vegt doet bubbling op Radio Rijnmond af als vulgair dansen. “Dit wordt door de organisatie gekenmerkt als een provocerende ordinaire dans”. Ook op de zedigheid van kleding zal worden gelet.

Van der Vegt erkent dat het moeilijk is een onderscheid te maken tussen sexy en vulgair dansen. Zij zegt: “Je ziet het bijvoorbeeld als mensen lang met zijn tweeën dansen. Dan denk je: wat gebeurt daar?” Echt consequenties zijn er pas, aldus Rijnmond, “als mensen meerdere keren de fout in gaan. Je kunt dan denken aan sluiting voor dit jaar of meerdere jaren”.

De gemeente legt de stad tijdens de feestelijkheden bijna helemaal droog. Je mag in supermarkt of avondwinkel slechts één ongekoeld drankje kopen en dit op het festivalterrein opdrinken. Daar buiten niet. Eigen consumpties zijn verboden.

Het erge is dat die Eva van der Vegt via haar bedrijven Evanement en Bureau Vermaeck een stevige greep heeft op grote evenementen in de Rijnmond.

Zo heeft de kwezelarij van binnenuit greep gekregen op het grootste Caribische evenement van het Europese continent. Dit doet denken aan de plantage-eigenaren die de culturele uitingen van de mensen die naar hun velden ontvoerd waren probeerden te verbieden als zedeloos en provocerend. Dit past in dezelfde lijn, in dezelfde mentaliteit. Wat je niet begrijpt, verbied je. Een vergelijkbaar offensief van kerk, koloniale autoriteiten en lokale elite heeft op die manier zeker twee eeuwen lang de Afrikaanse elementen in de cultuur van Curaçao vervolgd en buiten de wet gesteld. Heel typerend is de bewering van een medewerker aan het Zomercarnaval die mee weet te delen dat bubbling ergens anders is ontwikkeld en niet cultuurspecifiek is voor het Caribisch gebied. Dat had je in de tijd van het kolonialisme ook. Dat allerlei machtige buitenstaanders beter wisten wat tot de lokale cultuur behoorde dan de dragers daarvan zelf.

Uiteindelijk tevergeefs en dat geeft hoop. Uiteindelijk zullen kwezels als Eva van der Vegt in het zand bijten. Rouveen in plaats van Rotterdam aan de Maas. Dat is toch moeilijk voorstelbaar. Hoewel… het zijn rare en gevaarlijke tijden.

