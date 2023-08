Kwetsbaren in actie tegen versoepelingszucht: We zijn #GeenDorHout

10 aug. 2020 - 12:12

@vdbemt, het klopt wat je zegt dat dit van iedereen gevraagd wordt, maar het offer is niet voor iedereen gelijk aangezien de negatieve gevolgen hiervan uitgespreid worden over de komende 10-30 jaar en de levensverwachting van de meest kwetsbaren slechts een fractie hiervan is. De generatie 15-30 jarigen (waar ik voor de duidelijkheid niet onder val) gaan waarschijnlijk de grootste klappen hiervan opvangen terwijl het virus voor hen ook geen pretje is, maar in de categorie 'ingecalculeerd risico' zou kunnen vallen. Deze mensen worden nu veelvuldig in de media en door menig reageerder hier weggezet als asociale sukkels als ze na 2-3 maanden zeer sociale terughoudendheid, nu de teugels laten vieren. Uiteraard is het antwoord op de vraag omtrent wederkerigheid van belang voor mijn houding. Ik ben best bereid een deel van mijn sociale leven op te offeren, heb dat ook gedaan de afgelopen maanden en snap ook dat die beslissingen in maart het karakter van acute noodzaak hadden. Die acute noodzaak is nu weg en dus is het tijd voor bezinning en de zaken ter discussie stellen. Ook de zaak van een potentieel verloren generatie, voor wie de vraag is wat hun diploma nog waard is, of ze een baan kunnen krijgen, of ze uberhaupt ooit nog pensioen krijgen, hoe groot de rekening van het EU corona herstelfonds is die zij op mogen gaan hoesten en niet onbelangrijk wat dit betekent voor hun sociale leven in de periode waarin dat voor hen het allerbelangrijkste is. Deze mensen direct als asociale sukkels wegzetten gaat mij veel te ver en vind ik dus vals.Zij doen veel grotere concessies voor deze crisis dan mijn ouders van in de 70, terwijl de risico's voor hen vele malen kleiner zijn.