Kweekvlees en insectencomplotten

'Een complot van Klaus Schwab en het WEF met het doel om mensen ziek te maken'

Eindelijk is het zover: afgelopen week organiseerde de Leidse start-up Meatable haar eerste kweekvlees-proeverij in Nederland. Op het menu: een kweekvarkensworstje. Wie kritisch wil zijn kan nu gaan zeuren dat deze hele proeverij nog weinig voorstelde want de vergunning om dit worstje op te dienen is er alleen nog maar voor kleinschalige proeverijen en iedereen die een hapje wil proberen moet daarvoor eerst een papier ondertekenen waarop staat dat alles op eigen risico en bladiebla, MAAR...

Na de presentatie van de eerste in het lab gekweekte hamburger, inmiddels alweer tien jaar geleden is er enorm veel gebeurd en de kosten (hoewel nog steeds hoog) voor die gekweekte hamburger toen (€250.000,- aan research om tot het presentabel resultaat te komen) en het gekweekte worstje vandaag (ca €60,- voor een kilo) zijn al meer richting betaalbaar gegaan. En hoewel er in Europa nog wat drempels zijn, is gekweekt vlees in Singapore, Israël en de VS al wel voor consumenten te koop. Kortom, het gaat nu snel en dat is goed nieuws!

Ik persoonlijk, eet uit principe al lang geen vlees meer. En die principes van mij, die gaan met name over verspilling: Voor een hamburger, gemaakt van een koe, van 200 gram is 3 kilo graan nodig, 200 liter water, 7 m2 aan ruimte om voedsel voor het dier te verbouwen en de uitstoot veroorzaakt door het verbouwen en vervoeren van veevoer is ongeveer 1.093 kJ. (*bron: the invitro meat cookbook)

Wie zich een beetje bezighoudt met (steeds groter wordende) verdelingsvraagstukken, honger en watertekorten in de wereld denkt wel even tien keer na over wat hij eet met deze kennis in het achterhoofd.

Dat ik het zelf ook nog behoorlijk zielig vind om heel veel dieren onder erbarmelijke omstandigheden in recordtempo vet te mesten wordt wat mij betreft dan zelfs bijzaak, en dan hadden we het nog niet eens over de steeds groter wordende risico's op de ontwikkeling en verspreiding van ziekten.

Enfin. Voor de standvastige vleeseter die 'echt niet zonder kan', is nu dus gauw zicht op een alternatief. Groot feest zou je denken. Want wie kan hier nu tegen zijn? Een stuk dier eten waarvoor geen dier is doodgemaakt, waar geen ziekten door verspreid kunnen worden en waarvoor veel minder grondstoffen nodig zijn. win win win.

Maar nee. Er bestaan clubs die 'principieel' tegen nieuwe voedselontwikkelingen zijn. Het verhaal: kweekvlees is goor en insecten op het menu (al dan niet verwerkt in andere producten), 'zijn een complot van Klaus Schwab en het WEF met het doel om mensen ziek te maken, want van insecten krijg je kanker'. (dit is een fabel)

Sterker nog, een van de verdienmodellen en bedrijfjes van Thierry Baudet en zijn FvD is de 'eerlijk eten maaltijdbox' (een bezorgdienst van een doos eten, grotendeels vlees). Ter promotie komen Thierry en consorten regelmatig met allerlei complotten en wordt desinformatie verspreidt over voeding.

Zo zou het de bedoeling zijn om boeren onder druk te zetten om te stoppen met hun bedrijven door de consument goedkoop afvalvlees uit Oekraïne voor te schotelen zodat het boerenland gevuld kan worden met asielzoekerscentra en windturbine's (ik citeer uit een promovideo waarin Thierry dit zegt). Freek Jansen (uweetwel, het FvD-Kamerid dat de Kamer 'tijdelijk' verliet en nu voedselboxmanager en promoboy is) vertelt daarnaast in allerlei clipjes op social media dat je je eten niet meer kunt vertrouwen omdat overal stiekem insecten in worden gestopt. En ja, ook de ontwikkeling van kweekvlees en vegetarische alternatieven vallen onder hetzelfde 'complot'. Alle boeren moeten weg, uweettoch: Cultuurmarxisme. (dit is een complot over het bestaan van een complot van de elite tegen het volk)

Er zijn mensen die deze onzin geloven of willen geloven.

Maar zelf denk ik dat als Thierry Baudet er een verdienmodel van maakt om mensen juist meer vlees te laten eten uit een door hem geleverde maaltijdbox, dit een extra motivatie is om zo snel mogelijk over te stappen op 100% dier- (en aarde)-vriendelijke opties.

