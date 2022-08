Kwart van de VS wordt onleefbaar heet als gevolg van klimaatcrisis

16 aug. 2022 - 14:39

De VS kennen al langer allerlei weers- en klimaatproblemen die nooit eerder tot het inzicht hebben geleid dat ingrijpen noodzakelijk was. Er was altijd wel een (economische) reden om niets te doen. In Nederland zie je iets vergelijkbaars mbt de enorme stikstofuitstoot door de agrarische sector. Opeens kiezen de werkgeversorganisaties eieren voor hun geld. Pas nu de economische noodzaak om de veestapel te minimaliseren niet langer kan worden uitgesteld, gaan de werkgevers overstag. Wat de situatie in de VS betreft, wanneer durven westerse regeringen het kaartje voor Europa en omgeving uit de la te halen? Het zal er ongetwijfeld zijn, incl. de enorme migratiestromen die daar het gevolg van zijn. Te politiek gevoelig, schat ik zo in. Toch enorm voorspelbaar. In de VS komen niet voor niets zoveel mensen uit zuid Amerika aan. Zij zijn niet alleen op de vlucht voor armoede maar ook de hitte.