Kwart miljoen Somaliërs dreigt hongerdood te sterven door klimaatcrisis en Russische agressie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten

In Somalië dreigt bijna een kwart miljoen mensen een hongerdood te sterven. Het land kampt al tijden met een ernstige droogte en daar komt nu vanwege de Russische invasie van Oekraïne een tekort aan voedsel bij. De Verenigde Naties luidden deze week de noodklok.

Voor het vierde jaar op rij is het regenseizoen uitgebleven in de Hoorn van Afrika. Meteorologen verwachten dat ook aan het eind van het jaar geen regen zal vallen als gevolg van de klimaatcrisis. Tegelijkertijd zijn voedselprijzen torenhoog door een tekort aan onder meer graan dat door de oorlog in Oekraïne Somalië niet bereikt.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP), waarschuwt samen met andere hulporganisaties als Unicef en de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) dat nu ruim 213.000 mensen acuut gevaar loopt om te komen van de honger. Een verdrievoudiging van de verwachting in april van dit jaar. Tegelijkertijd lopen meer dan 7 miljoen Somaliërs – ruim de helft van de bevolking – gevaar in directe voedselonzekerheid te belanden. Dat houdt in dat er niet meer genoeg eten beschikbaar is om aan de dagelijks benodigde calorieën te komen.

‘De levens van de meest kwetsbaren lopen nu direct gevaar door ondervoeding en honger, we kunnen niet wachten op een officiële verklaring van hongersnood, zei El-Khidir Daloum, de landendirecteur van het WFP in Somalië. Het Humanitaire Responsplan voor 2022 van de VN is tot nu toe voor slechts 18% gefinancierd. Somalië moet daarbij concurreren met andere noodlijdende landen voor financiering terwijl de voedselonzekerheid zich over de hele wereld verspreidt.