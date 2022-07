Kwaliteit Nederlandse wateren is slecht en wordt nog slechter, boetes uit Brussel dreigen

Het is bijzonder slecht gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse wateren en zicht op verbetering is er nauwelijks. Dat blijkt uit een analyse van NRC . Nederland heeft nog vijf jaar de tijd om de waterkwaliteit op orde te brengen om boetes vanuit Brussel te voorkomen. De waterschappen geloven niet dat dit gaat lukken.

In de periode 2015 – 2021 is de kwaliteit van het water op twee van de drie plekken verslechterd. Die achteruitgang is vooral terug te vinden op het gebied van temperatuur, waterflora, de aanwezigheid van schadelijke stoffen, vis (zowel aantal als kwaliteit) en de aanwezigheid van stikstof en fosfor. Het overschot van die laatste twee is vooral te wijten aan bemesting, schrijft de krant. Zeker de helft is afkomstig van de landbouw en rioolwaterzuiveringen.