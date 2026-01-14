Kustwacht heeft te weinig middelen om Russische sabotage tegen te gaan Actueel Vandaag leestijd 2 minuten Bewaren

Het prutskabinet Wilders 1 heeft de Kustwacht zo weinig geld en middelen toegekend dat de dienst niet in staat is het land te beschermen tegen Riussische saboatgeacties. Dat onthult NRC. De afdeling die verdachte signalen moet analyseren bijvoorbeeld is dusdanig onderbezet dat deze alleen tijdens kantooruren beschikbaar is.

Meldingen van private partijen als windparkexploitanten en vissers die verdachte activiteiten zien, kan de Kustwacht niet verwerken, maar enkel „aannemen en doorzetten”. Nederland loopt hierdoor het risico verdachte schepen te missen die mogelijk spionage- of sabotageacties komen uitvoeren. Dat blijkt uit interne documenten van de Kustwacht en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), van Economische Zaken en van Klimaat en Groene Groei die NRC opvroeg met een beroep op de Wet open overheid, en uit documenten die recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. NRC vroeg om stukken die betrekking hebben op het zogeheten Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI), dat na de invasie van Rusland in Oekraïne door zes ministeries in het leven is geroepen. Doel: kritieke infrastructuur op de Noordzee beschermen tegen sabotage en spionage.

Geen enkel ministerie is bereid voldoende geld uit te trekken voor de noodzakelijke middelen en mensen die de Noordzee kunnen beschermen tegen vijandelijke activiteiten. In die zee wordt in het geheim een hybride oorlog gevoerd waarbij onder meer de vitale elektriciteits- en internetkabels op de zeebodem doelwit zijn. Ook worden er vanaf Russische schepen spionagedrones de lucht in gestuurd. En er is meer gevaar:

Zo kunnen dubieuze schepen onopgemerkt blijven. Zoals het vrachtschip Ruby, dat in oktober 2024 met technische mankementen op de Noordzee doolde. Het schip had in Rusland het explosieve ammoniumnitraat geladen – dezelfde stof die in 2020 ontplofte in de haven van Beiroet waarbij 220 doden vielen. „Wegens veiligheidsoverwegingen is dit schip in meerdere landen niet welkom”, staat in vrijgegeven notulen. Maar „deze informatie is nagenoeg pas als laatste schakel bij de Kustwacht terechtgekomen”.

Voor de problemen, die al spelen sinds Rutte IV, is nog geen oplossing in zicht. Minister Robert Tieman (I&W, BBB) liet de Kamer vorige maand weten dat het aan het nieuwe kabinet is „een besluit te nemen over het vervolg van het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur," schrijft NRC.